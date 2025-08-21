Cómo leer mensajes eliminados de WhatsApp en Android usando el historial de notificaciones
El sistema operativo Android incluye una herramienta que permite acceder al historial de notificaciones y recuperar mensajes borrados en WhatsApp, siempre que la función esté activada.
En los móviles Android existe un recurso poco conocido que permite leer mensajes eliminados en WhatsApp a través del historial de notificaciones. Esta opción no requiere apps externas ni métodos complejos.
Para que funcione, es necesario activar la herramienta antes de que los mensajes sean borrados. De lo contrario, no será posible acceder al texto eliminado.
Cómo funciona el historial de notificaciones en Android
Android mantiene un registro de todas las notificaciones que recibe el dispositivo: correos electrónicos, alertas de aplicaciones y mensajes, incluidas las notificaciones de WhatsApp. Este historial no se borra automáticamente, por lo que es posible ver el contenido incluso después de eliminar la conversación.
Para habilitarlo, hay que seguir estos pasos: ir a 'Ajustes del móvil', entrar en 'Notificaciones', luego seleccionar 'Ajustes avanzados' y finalmente activar la opción 'Historial de notificaciones'. Una vez configurado, se podrá acceder a una lista con los mensajes borrados.
Cómo acceder a los mensajes eliminados
En esta lista se muestran las notificaciones recibidas y, al pulsar sobre alguna, el sistema abrirá directamente la aplicación correspondiente, en este caso WhatsApp. De esta manera, se podrá visualizar el texto original que el remitente había eliminado.
El contenido se organiza por aplicaciones y se clasifica tras 24 horas, lo que permite encontrar mensajes borrados sin necesidad de herramientas externas.