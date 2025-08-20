Recupera tus mensajes y archivos eliminados de WhatsApp accediendo a esta carpeta oculta en tu dispositivo

Con este truco puedes recuperar tus chats y tus archivos multimedia. | Foto: Computer Hoy

Con este truco puedes recuperar tus chats y tus archivos multimedia. | Foto: Computer Hoy

Muchas personas utilizan las redes sociales para comunicarse; entre ellas, la más usada es WhatsApp. Esta aplicación permite enviar mensajes, audios, fotos, videos y otros archivos multimedia. Sin embargo, en algunos casos, al enviarlos o recibirlos, pueden eliminarse accidentalmente. Afortunadamente, esto tiene solución.

Recuperar las conversaciones y archivos que se eliminaron por accidente en WhatsApp es un proceso sencillo. Solo requiere seguir unos pocos pasos, y puede hacerse desde cualquier dispositivo móvil ya sea Apple o Android

¿Cómo recupera tus mensajes y archivos eliminados de WhatsApp?

Para realizar estas acciones, debes tener tu copia de seguridad actualizada. Esta suele guardarse de forma automática durante la madrugada. Si tienes un celular Android, la encontrarás en Google Drive; si usas un dispositivo Apple, estará en iCloud.

Para confirmar esta restauración, ingresa a la aplicación de WhatsApp, dirígete a Ajustes y luego selecciona Copia de seguridad para verificar cuándo fue la última vez que se realizó en tu teléfono anterior.

Por otro lado, recuerda mantener la aplicación actualizada y contar con suficiente espacio para que todos los archivos se almacenen correctamente. Puedes verificarlo en la opción Administrar almacenamiento de WhatsApp.

Otra forma de recuperar tus archivos en WhatsApp

Si, a pesar de todo, no puedes encontrar los archivos y chats en la copia de seguridad, se recomienda desinstalar la aplicación y volver a descargarla desde App Store o Play Store. También puedes ingresar tu número telefónico cuando el sistema lo solicite, para intentar recuperar tus datos.

En caso tengas un dispositivo Android, puedes restaurar la información desde la nube o a través de una copia local. Para ello, ve a la carpeta WhatsApp/Databases, pero asegúrate primero de volver a instalar la aplicación.