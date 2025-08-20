HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     
Tecnología

Recupera tus mensajes y archivos eliminados de WhatsApp accediendo a esta carpeta oculta en tu dispositivo

Para restaurar la información en WhatsApp, solo debes seguir unos pasos simples, que puedes realizar desde cualquier dispositivo móvil.

Con este truco puedes recuperar tus chats y tus archivos multimedia.
Con este truco puedes recuperar tus chats y tus archivos multimedia. | Foto: Computer Hoy

Muchas personas utilizan las redes sociales para comunicarse; entre ellas, la más usada es WhatsApp. Esta aplicación permite enviar mensajes, audios, fotos, videos y otros archivos multimedia. Sin embargo, en algunos casos, al enviarlos o recibirlos, pueden eliminarse accidentalmente. Afortunadamente, esto tiene solución.

Recuperar las conversaciones y archivos que se eliminaron por accidente en WhatsApp es un proceso sencillo. Solo requiere seguir unos pocos pasos, y puede hacerse desde cualquier dispositivo móvil ya sea Apple o Android

PUEDES VER: Banderita de WhatsApp: qué significa este ícono y cómo usarlo en los chats

lr.pe

¿Cómo recupera tus mensajes y archivos eliminados de WhatsApp?

Para realizar estas acciones, debes tener tu copia de seguridad actualizada. Esta suele guardarse de forma automática durante la madrugada. Si tienes un celular Android, la encontrarás en Google Drive; si usas un dispositivo Apple, estará en iCloud.

Para confirmar esta restauración, ingresa a la aplicación de WhatsApp, dirígete a Ajustes y luego selecciona Copia de seguridad para verificar cuándo fue la última vez que se realizó en tu teléfono anterior.

Por otro lado, recuerda mantener la aplicación actualizada y contar con suficiente espacio para que todos los archivos se almacenen correctamente. Puedes verificarlo en la opción Administrar almacenamiento de WhatsApp.

PUEDES VER: WhatsApp: cómo activar el ‘modo avión’ y usar la app sin estar conectado

lr.pe

Otra forma de recuperar tus archivos en WhatsApp

Si, a pesar de todo, no puedes encontrar los archivos y chats en la copia de seguridad, se recomienda desinstalar la aplicación y volver a descargarla desde App Store o Play Store. También puedes ingresar tu número telefónico cuando el sistema lo solicite, para intentar recuperar tus datos.

En caso tengas un dispositivo Android, puedes restaurar la información desde la nube o a través de una copia local. Para ello, ve a la carpeta WhatsApp/Databases, pero asegúrate primero de volver a instalar la aplicación.

Notas relacionadas
WhatsApp lanza función con IA para corregir ortografía y mejorar el tono de los mensajes

WhatsApp lanza función con IA para corregir ortografía y mejorar el tono de los mensajes

LEER MÁS
No envíes fotos por WhatsApp si no quieres perder calidad: mejor usa esta función que todos los Android tienen

No envíes fotos por WhatsApp si no quieres perder calidad: mejor usa esta función que todos los Android tienen

LEER MÁS
WhatsApp: ¿cómo eliminar el fondo de una imagen y convertirla en sticker sin instalar apps externas?

WhatsApp: ¿cómo eliminar el fondo de una imagen y convertirla en sticker sin instalar apps externas?

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Recibiste un correo con un PDF adjunto? Ten mucho cuidado, podría tratarse de un archivo malicioso

¿Recibiste un correo con un PDF adjunto? Ten mucho cuidado, podría tratarse de un archivo malicioso

LEER MÁS
Olvida Magis TV: esta plataforma brinda 3000 canales gratis para ver en tu teléfono o Smart TV

Olvida Magis TV: esta plataforma brinda 3000 canales gratis para ver en tu teléfono o Smart TV

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid se impone frente a Osasuna con gol de Kylian Mbappé y en debut de Franco Mastantuono

Fiscalía investiga intento de homicidio a ingeniera que supervisaba obra en Comas: recibió 2 balas

¿Cuáles son los 3 números que se escriben con tres letras? Descubre este histórico acertijo

Tecnología

Cuando Steve Jobs enfureció: así reaccionó con un empleado que empujó a un cliente en la Apple Store

¿Borraste un archivo de la papelera? Así puedes recuperar cualquier documento borrado de tu PC o laptop

No envíes fotos por WhatsApp si no quieres perder calidad: mejor usa esta función que todos los Android poseen

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota