No envíes fotos por WhatsApp si no quieres perder calidad: mejor usa esta función que todos los Android poseen

No es un secreto que WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo. En la actualidad, millones de usuarios la utilizan diariamente para comunicarse con sus amigos, familiares, compañeros de trabajo, entre otras personas, no solo a través de mensajes de texto, sino también compartiendo fotos, videos, audios, entre otros documentos.

Cuando utilizamos WhatsApp para compartir un documento de Word, Excel, PowerPoint u otro similar, el archivo siempre llegará al destinatario sin ninguna modificación. Sin embargo, esto cambia con las imágenes, sobre todo con las fotografías tomadas desde tu celular, ya que durante el proceso la app de mensajería las comprime y reduce su calidad.

¿Por qué WhatsApp reduce la calidad de las fotos?

Si envias imágenes descargadas de internet (memes, por ejemplo) o capturas de pantalla (screenshots), no notarás pérdida de calidad, ya que esta compresión solo afecta a las fotografías de gran tamaño, como las que tomas con tu teléfono inteligente, que ocupan varios megabytes (MB), según la resolución con la que fueron tomadas.

WhatsApp aplica esta compresión para que el envío sea más rápido y no afecte su reputación. Por lo general, la mayoría de usuarios no nota esta reducción porque usan las fotos para sus redes sociales. Los que sí notan la diferencia son aquellos que requieren conservar la máxima calidad, como fotógrafos o personas que desean imprimir sus imágenes.

Huawei, uno de los fabricantes de celulares más reconocidos a nivel mundial, advirtió que mientras mayor sea la resolución de una fotografía enviada por WhatsApp, mayor será la pérdida de calidad durante el proceso. Para enfrentar el problema, Meta incorporó una función llamada 'enviar imágenes en HD’ que permite compartir fotos con menos compresión.

Aunque la nueva función de WhatsApp reduce menos la calidad de las fotografías, todavía existen alternativas más efectivas para compartir imágenes sin que sufran ningún tipo de compresión. Una de ellas se encuentra disponible de forma nativa en todos los teléfonos inteligentes que usen el sistema operativo Android. Aquí podrás conocerla.

¿Cómo enviar fotos sin perder calidad?

Si despliegas el menú de ajustes rápidos de tu smartphone, deslizando el dedo desde la parte superior de la pantalla, veras varias opciones como WiFi, Datos móviles o Modo avión. También encontrarás la opción Compartir con Nearby (Nearby Share), llamada 'Quick Share' en los teléfonos Samsung, que sirve para transferir fotos y videos sin pérdida de calidad.

Usar Nearby Share es muy sencillo. Solo tienes que abrir la galería de tu teléfono y elegir la foto que quieras enviar. Al presionar en la opción 'Compartir', aparecerá 'Compartir con Nearby'. La otra persona, que debe estar cerca de ti, recibirá una notificación en su móvil y, al aceptarla, la imagen llegará de inmediato sin perder calidad.

Como habrás notado, el único problema con Nearby Share es que requiere que ambas personas se encuentren en el mismo lugar. En caso sea imposible que los dos estén juntos, en lugar de WhatsApp, puedes usar otras plataformas como Google Drive, One Drive o WeTransfer, para subir tus imágenes y que puedan ser descargadas por tu amigo.

Cabe resaltar que Nearby Share no es una función exclusiva de los teléfonos Android. Apple, la compañía fundada por Steve Jobs, incluyó una función parecida en sus iPhone. Se trata de Airdrop, una herramienta que permite compartir fotos, videos, entre otros archivos, de un teléfono a otro, sin necesidad de conexión a internet.