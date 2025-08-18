HOYSuscripcion LR Focus

Tecnología

WhatsApp: cómo activar el ‘modo avión’ y usar la app sin estar conectado

La herramienta permite revisar mensajes y audios sin que aparezca el doble check azul. Aquí te explicamos cómo funciona en Android y iPhone.

Se trata de un método que desactiva todas las conexiones inalámbricas del dispositivo. Foto: Composición LR

El famoso ‘modo avión’ no solo está en los smartphones, ahora también se puede usar para controlar lo que ocurre en WhatsApp. Esta función, poco conocida, ofrece más privacidad y permite abrir conversaciones, leer mensajes e incluso escuchar audios sin que el remitente lo sepa.

El ‘modo avión’ en WhatsApp es útil para mantener privacidad. Foto: Composición LR

¿Qué es el ‘modo avión’ en WhatsApp?

Se trata de un método que desactiva todas las conexiones inalámbricas del dispositivo, incluyendo datos móviles, WiFi, llamadas y Bluetooth. De esta manera, el usuario puede navegar por sus chats sin generar la confirmación de lectura ni el estado “Escribiendo…”.

Además, permite revisar fotos, videos o notas de voz que ya fueron descargados, sin que WhatsApp registre movimiento. Lo único que no podrás hacer mientras está activado es enviar o recibir mensajes y llamadas.

Cómo activar el ‘modo avión’ en WhatsApp

Existen dos formas de hacerlo:

Desde los ajustes del teléfono

  1. Abre Ajustes y busca la pestaña Aplicaciones.
  2. Selecciona WhatsApp.
  3. Entra en Notificaciones y desactívalas por completo.

Desde el panel del sistema

  • En Android: Desliza hacia abajo para abrir el panel, toca el ícono del avión y se desconectarán datos, WiFi y llamadas.
  • En iPhone (iOS): Desliza hacia abajo desde la esquina superior derecha (o hacia arriba si tu modelo tiene botón de inicio) y toca el ícono del avión.

También se puede activar en Ajustes > Modo avión.

¿Por qué usar esta función?

El ‘modo avión’ en WhatsApp es útil para mantener privacidad y evitar distracciones sin desinstalar la app ni usar el modo “No molestar”.

