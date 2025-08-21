WhatsApp permite dejar mensajes de voz tras llamadas no contestadas en nueva función

WhatsApp presentó una opción que funciona como un contestador integrado: ahora los usuarios podrán dejar un mensaje de voz cuando la persona llamada no responda. Esta novedad se encuentra disponible en la versión beta para Android.

La herramienta, anunciada por el portal especializado WaBetaInfo, ofrece una alternativa práctica frente a la necesidad de transmitir mensajes de manera inmediata y sin depender de un texto escrito.

El audio grabado se enviará directamente al chat del contacto. Foto: Composición LR





Cómo funciona la nueva herramienta de WhatsApp

Hasta ahora, la única posibilidad ante una llamada no contestada era volver a intentar la comunicación o enviar un mensaje de texto desde el chat. Con la actualización, se habilita la opción “Grabar mensaje de voz” en la pantalla que aparece después de finalizar una llamada sin respuesta.

El audio grabado se enviará directamente al chat del contacto, acompañado de la notificación de llamada perdida. También se podrá usar esta función desde el propio chat al pulsar sobre la notificación de la llamada no contestada.

Una solución para mejorar la experiencia del usuario

Según WhatsApp, más de 7.000 millones de notas de voz se envían cada día en la plataforma, lo que refleja la preferencia por este formato. La nueva función busca aprovechar este hábito y ofrecer una alternativa rápida y sencilla para quienes no logran comunicarse en tiempo real.

Esta novedad se integra directamente en los chats, sin necesidad de usar aplicaciones externas ni realizar pasos adicionales. Por ahora, solo está disponible para algunos usuarios beta de Android, pero se espera que llegue gradualmente a todos los dispositivos en próximas actualizaciones.