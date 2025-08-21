HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Universitario vs. Palmeiras: ¿a qué hora juegan por la Copa Libertadores?
Universitario vs. Palmeiras: ¿a qué hora juegan por la Copa Libertadores?     Universitario vs. Palmeiras: ¿a qué hora juegan por la Copa Libertadores?     Universitario vs. Palmeiras: ¿a qué hora juegan por la Copa Libertadores?     
Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos
Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      
Tecnología

WhatsApp permite dejar mensajes de voz tras llamadas no contestadas en nueva función

La aplicación lanzó en fase beta una herramienta para enviar notas de voz cuando la llamada no es respondida, con el fin de agilizar la comunicación.

Nueva herramienta “Grabar mensaje de voz”. Foto: Composición LR
Nueva herramienta “Grabar mensaje de voz”. Foto: Composición LR

WhatsApp presentó una opción que funciona como un contestador integrado: ahora los usuarios podrán dejar un mensaje de voz cuando la persona llamada no responda. Esta novedad se encuentra disponible en la versión beta para Android.

La herramienta, anunciada por el portal especializado WaBetaInfo, ofrece una alternativa práctica frente a la necesidad de transmitir mensajes de manera inmediata y sin depender de un texto escrito.

El audio grabado se enviará directamente al chat del contacto. Foto: Composición LR<br><br>

El audio grabado se enviará directamente al chat del contacto. Foto: Composición LR

Cómo funciona la nueva herramienta de WhatsApp

Hasta ahora, la única posibilidad ante una llamada no contestada era volver a intentar la comunicación o enviar un mensaje de texto desde el chat. Con la actualización, se habilita la opción “Grabar mensaje de voz” en la pantalla que aparece después de finalizar una llamada sin respuesta.

El audio grabado se enviará directamente al chat del contacto, acompañado de la notificación de llamada perdida. También se podrá usar esta función desde el propio chat al pulsar sobre la notificación de la llamada no contestada.

PUEDES VER: WhatsApp: ¿cómo eliminar el fondo de una imagen y convertirla en sticker sin instalar apps externas?

lr.pe

Una solución para mejorar la experiencia del usuario

Según WhatsApp, más de 7.000 millones de notas de voz se envían cada día en la plataforma, lo que refleja la preferencia por este formato. La nueva función busca aprovechar este hábito y ofrecer una alternativa rápida y sencilla para quienes no logran comunicarse en tiempo real.

Esta novedad se integra directamente en los chats, sin necesidad de usar aplicaciones externas ni realizar pasos adicionales. Por ahora, solo está disponible para algunos usuarios beta de Android, pero se espera que llegue gradualmente a todos los dispositivos en próximas actualizaciones.

Notas relacionadas
Recupera tus mensajes y archivos eliminados de WhatsApp accediendo a esta carpeta oculta en tu dispositivo

Recupera tus mensajes y archivos eliminados de WhatsApp accediendo a esta carpeta oculta en tu dispositivo

LEER MÁS
WhatsApp lanza función con IA para corregir ortografía y mejorar el tono de los mensajes

WhatsApp lanza función con IA para corregir ortografía y mejorar el tono de los mensajes

LEER MÁS
No envíes fotos por WhatsApp si no quieres perder calidad: mejor usa esta función que todos los Android tienen

No envíes fotos por WhatsApp si no quieres perder calidad: mejor usa esta función que todos los Android tienen

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Piensas renovar tu celular? Estos son los 10 teléfonos con las mejores pantallas lanzados en 2025

¿Piensas renovar tu celular? Estos son los 10 teléfonos con las mejores pantallas lanzados en 2025

LEER MÁS
La batería de mi smartphone se ha hinchado: ¿por qué sucede esto y qué tan peligroso es?

La batería de mi smartphone se ha hinchado: ¿por qué sucede esto y qué tan peligroso es?

LEER MÁS
¿Recibiste un correo con un PDF adjunto? Ten mucho cuidado, podría tratarse de un archivo malicioso

¿Recibiste un correo con un PDF adjunto? Ten mucho cuidado, podría tratarse de un archivo malicioso

LEER MÁS
¿Subes Reels en Facebook o Instagram? Así funciona la nueva IA que dobla los videos y mantiene tu voz

¿Subes Reels en Facebook o Instagram? Así funciona la nueva IA que dobla los videos y mantiene tu voz

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Independiente vs U. de Chile EN VIVO: Conmebol se tomará 5 días para definir el futuro de ambos equipos en la Copa Sudamericana 2025

DEA asegura que Venezuela colabora con las FARC y el ELN de Colombia para enviar drogas a EEUU: “Es un Estado narcoterrorista”

Padre y su hijo de 16 años extorsionaban a empresario en La Libertad: PNP los capturó tras exigir S/5.000

Tecnología

¿Piensas renovar tu celular? Estos son los 10 teléfonos con las mejores pantallas lanzados en 2025

La batería de mi smartphone se ha hinchado: ¿por qué sucede esto y qué tan peligroso es?

¿Recibiste un correo con un PDF adjunto? Ten mucho cuidado, podría tratarse de un archivo malicioso

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Secretario General de Perú Primero rechaza que Martín Vizcarra sea trasladado al penal de Lurigancho: Su vida estaría en peligro

Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota