¿Puedes detectar este fallo en WhatsApp? Podrías ganar hasta un millón de euros

La gran acogida que tiene la red de mensajería WhatsApp es tan grande que se ha convertido en una de las redes sociales más utilizadas en el mundo. Hay personas que hacen un buen uso de la aplicación, pero otras lo han utilizado para la ciberdelincuencia y estafas, por lo que se han implementado nuevas herramientas de seguridad.

Ante este contexto, se ha lanzado el concurso de ciberseguridad de cada año, y se ha ofrecido hasta un millón de euros a quien pueda encontrar esta falla a través de un código.

Con la ayuda de Meta y de los participantes, se espera acabar con este tipo de problemas, ya que el fraude en WhatsApp se está haciendo muy común.

¿Cómo puedes encontrar este fallo y ganar un millón de dólares?

Según explica Pwn2Own, la Zero Day Initiative (ZDI) planea otorgar este gran premio en colaboración con Meta, propietario de WhatsApp. En este concurso, los participantes deben encontrar un exploit de ejecución remota de código (RCE) en la red social sin interactuar con ningún chat. Este sistema es conocido como ataque 'zero-click'.

Es por eso que los concursantes deben demostrar cómo el código malicioso se ejecuta sin que el usuario realice ninguna acción, por lo que no será una tarea sencilla, ya que esta falla pone en riesgo a más de 3,000 millones de cuentas.

La categoría de WhatsApp se añadió en 2024, pero nadie fue capaz de ganar el concurso de ese año. Sin embargo, esta es la mayor recompensa que se ha ofrecido en este tipo de concursos. "Tal vez un número con seis ceros proporcione la motivación necesaria', comentaron con ironía los organizadores del concurso.

¿Cómo puedes evitar estas en WhatsApp?

En esta aplicación, miles de delincuentes han implementado diferentes estrategias para estafar a distintas personas, por lo que se recomienda a los usuarios no compartir información personal ni ingresar a ningún tipo de enlace de personas que no conocen.

En cuanto a los grupos de chat, si te agrega un número desconocido, la aplicación ha creado la herramienta 'Vista de seguridad', donde el usuario puede ver la información del grupo y, si sospecha de algún dato dudoso, puede salirse sin ningún problema.