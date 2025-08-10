HOYSuscripcion LR Focus

Tecnología

Controla el uso de datos móviles en WhatsApp con estas opciones ocultas que pocos conocen

Al usar WhatsApp, muchas personas priorizan los datos móviles, por lo que, desde la misma aplicación, es posible ahorrar consumo de internet.

WhatsApp es una de las redes más utilizadas en el mundo.
La red social WhatsApp es una de las aplicaciones más descargadas y usadas en el mundo. Muchas veces, al no estar en casa, para utilizar esta aplicación se necesita conexión a internet para enviar mensajes, ver estados u otras funciones de WhatsApp. En consecuencia, no siempre nos damos cuenta y consumimos nuestros datos móviles, sobre todo si viajamos a otros países.

Por ello, según el portal ADSLZone, es posible controlar los datos y saber cuánto usamos al día. Enviar un mensaje no consume mucho: un texto de 10 palabras equivale a 0,732 KB y un audio de un minuto alcanza los 138 KB. Aunque no es una cifra elevada, si cuentas con poco internet, podría dejarte sin datos móviles.

¿Cómo controlar los datos móviles para usar WhatsApp?

Para controlar los datos móviles, basta seguir unos pasos sencillos dentro de la misma aplicación. Primero, ingresa a 'Ajustes' y dirígete a 'Almacenamiento y datos'; luego, haz clic en Uso de datos y selecciona 'Reiniciar estadísticas' y desde ese momento podrás evaluar cuántos GB consumes al día.

También puedes controlar tus datos móviles al descargar una foto, un video o un audio. Para decidir si quieres descargar alguno de estos archivos multimedia, ve a 'Ajustes', selecciona 'ningún archivo' en la opción 'Descargar con datos móviles' y en En 'itinerancia de datos'. Esto te ayudará a evitar un consumo innecesario.

¿Se puede retener los datos móviles en WhatsApp?

Si notas que el uso de datos móviles en WhatsApp es excesivo, puedes controlarlo desde la misma aplicación, pero, en los celulares que no cuentan con esa función, lo más recomendable es descargar una aplicación externa.

Existen aplicaciones como Data Control, My Data Manager o Control Consumo de Datos que no podrán retener el uso de datos móviles, pero te enviarán una notificación para avisarte cuántos GB estás utilizando, de acuerdo con la información que te brinda tu operadora.

