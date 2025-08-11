WhatsApp: así puedes bloquear la app en tu celular y computadora para proteger chats y fotos
WhatsApp es uno de los blancos preferidos de los ciberdelincuentes. Si logran acceder ilegalmente a una cuenta, pueden obtener información privada como mensajes, fotos, videos, documentos y otros datos sensibles.
Para reducir estos riesgos, la aplicación de mensajería propiedad de Meta incorporó funciones que permiten bloquear su acceso tanto en el celular como en la versión web. Se trata de medidas simples pero efectivas, especialmente útiles cuando se comparte el dispositivo o este queda al alcance de terceros.
La plataforma también ofrece opciones adicionales para reforzar la privacidad, como la verificación en dos pasos (establecer un PIN extra), el bloqueo de chats con huella o reconocimiento facial y la desactivación de la vista previa de mensajes en la pantalla de bloqueo.
Cómo bloquear WhatsApp en Android
- Abrir WhatsApp.
- Tocar los tres puntos arriba a la derecha y entrar en Ajustes.
- Ir a Privacidad y seleccionar Bloqueo de aplicación.
- Activar la opción Desbloquear con rasgos biométricos.
- Definir el momento de bloqueo: inmediato, tras 1 minuto o después de 30 minutos.
Bloqueo en iPhone
- Abrir WhatsApp y entrar en Configuración.
- Ir a Privacidad > Bloqueo de aplicación.
- Activar Requerir Face ID o Touch ID.
- El sistema pedirá autenticación biométrica o código al abrir la app.
Bloquear en WhatsApp Web
- Ingresar a web.whatsapp.com.
- Clic en el ícono de engranaje (Ajustes).
- Ir a Privacidad > Bloqueo de aplicación.
- Activar la función y establecer contraseña.
- Definir el tiempo de inactividad antes del bloqueo: 1 minuto, 15 minutos, 1 hora u 8 horas.