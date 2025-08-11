HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Tecnología

WhatsApp: así puedes bloquear la app en tu celular y computadora para proteger chats y fotos

WhatsApp es uno de los blancos preferidos de los ciberdelincuentes. Si logran acceder ilegalmente a una cuenta, pueden obtener información privada como mensajes, fotos, videos, documentos y otros datos sensibles.

WhatsApp te da la opción de bloquear tus cuentas. Foto: Composición LR
WhatsApp te da la opción de bloquear tus cuentas. Foto: Composición LR

Para reducir estos riesgos, la aplicación de mensajería propiedad de Meta incorporó funciones que permiten bloquear su acceso tanto en el celular como en la versión web. Se trata de medidas simples pero efectivas, especialmente útiles cuando se comparte el dispositivo o este queda al alcance de terceros.

La plataforma también ofrece opciones adicionales para reforzar la privacidad, como la verificación en dos pasos (establecer un PIN extra), el bloqueo de chats con huella o reconocimiento facial y la desactivación de la vista previa de mensajes en la pantalla de bloqueo.

Esta herramienta es esencial para mantener la seguridad. Foto: Composición LR<br><br>

Esta herramienta es esencial para mantener la seguridad. Foto: Composición LR

Cómo bloquear WhatsApp en Android

  • Abrir WhatsApp.
  • Tocar los tres puntos arriba a la derecha y entrar en Ajustes.
  • Ir a Privacidad y seleccionar Bloqueo de aplicación.
  • Activar la opción Desbloquear con rasgos biométricos.
  • Definir el momento de bloqueo: inmediato, tras 1 minuto o después de 30 minutos.

Bloqueo en iPhone

  • Abrir WhatsApp y entrar en Configuración.
  • Ir a Privacidad > Bloqueo de aplicación.
  • Activar Requerir Face ID o Touch ID.
  • El sistema pedirá autenticación biométrica o código al abrir la app.

Bloquear en WhatsApp Web

  • Ingresar a web.whatsapp.com.
  • Clic en el ícono de engranaje (Ajustes).
  • Ir a Privacidad > Bloqueo de aplicación.
  • Activar la función y establecer contraseña.
  • Definir el tiempo de inactividad antes del bloqueo: 1 minuto, 15 minutos, 1 hora u 8 horas.
Notas relacionadas
Por qué deberías borrar los contactos viejos de WhatsApp para proteger tu privacidad

Por qué deberías borrar los contactos viejos de WhatsApp para proteger tu privacidad

LEER MÁS
WhatsApp estrena ícono de nube en fotos de perfil: descubre qué significa y cómo usarlo

WhatsApp estrena ícono de nube en fotos de perfil: descubre qué significa y cómo usarlo

LEER MÁS
Te agregaron a un grupo de WhatsApp sin permiso: así puedes evitar estafas y proteger tu cuenta

Te agregaron a un grupo de WhatsApp sin permiso: así puedes evitar estafas y proteger tu cuenta

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cómo restringir mi perfil de Facebook y por qué muchas personas lo están haciendo? Estas son las razones

¿Cómo restringir mi perfil de Facebook y por qué muchas personas lo están haciendo? Estas son las razones

LEER MÁS
¿Qué hacer si tu celular te pide el código PIN de tu SIM y no te deja usar los datos móviles?

¿Qué hacer si tu celular te pide el código PIN de tu SIM y no te deja usar los datos móviles?

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: juegan HOY en el estadio George Capwell

Gasolina subsidiada en Venezuela: este es el cronograma para surtir combustible a tu vehículo hasta el lunes 18 de agosto 2025

¿Cuál es el exorbitante precio que habría pagado Cristiano Ronaldo por el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez?

Tecnología

Caída de Facebook: usuarios reportan problemas de funcionamiento en red social de Mark Zuckerberg

Sam Altman, creador de ChatGPT, dará millonario bono a empleados de OpenAI: no quiere que Meta se los robe

¿Hay zonas sin WiFi en tu casa? No compres repetidores, mejor usa este dispositivo que es mucho mejor

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota