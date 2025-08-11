WhatsApp: así puedes bloquear la app en tu celular y computadora para proteger chats y fotos

Para reducir estos riesgos, la aplicación de mensajería propiedad de Meta incorporó funciones que permiten bloquear su acceso tanto en el celular como en la versión web. Se trata de medidas simples pero efectivas, especialmente útiles cuando se comparte el dispositivo o este queda al alcance de terceros.

La plataforma también ofrece opciones adicionales para reforzar la privacidad, como la verificación en dos pasos (establecer un PIN extra), el bloqueo de chats con huella o reconocimiento facial y la desactivación de la vista previa de mensajes en la pantalla de bloqueo.

Esta herramienta es esencial para mantener la seguridad. Foto: Composición LR





Cómo bloquear WhatsApp en Android

Abrir WhatsApp.

Tocar los tres puntos arriba a la derecha y entrar en Ajustes.

Ir a Privacidad y seleccionar Bloqueo de aplicación.

Activar la opción Desbloquear con rasgos biométricos.

Definir el momento de bloqueo: inmediato, tras 1 minuto o después de 30 minutos.

Bloqueo en iPhone

Abrir WhatsApp y entrar en Configuración.

Ir a Privacidad > Bloqueo de aplicación.

Activar Requerir Face ID o Touch ID.

El sistema pedirá autenticación biométrica o código al abrir la app.

Bloquear en WhatsApp Web