HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Revelan identidad del político colombiano que izó bandera de Colombia en Santa Rosa
Revelan identidad del político colombiano que izó bandera de Colombia en Santa Rosa     Revelan identidad del político colombiano que izó bandera de Colombia en Santa Rosa     Revelan identidad del político colombiano que izó bandera de Colombia en Santa Rosa     
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     
Tecnología

WhatsApp: Cómo activar las últimas funciones en tu celular si es que no lo tienes disponible

Las nuevas actualizaciones en WhatsApp muchas veces no llegan a tu teléfono por motivos de conexión, almacenamiento, entre otras dificultades.

Las nuevas actualizaciones en WhatsApp son importantes para los usuarios.
Las nuevas actualizaciones en WhatsApp son importantes para los usuarios. | Foto: Computer Hoy

Los constantes avances de las redes sociales son muy impredecibles. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, entre otros, están actualizándose de forma continua para ofrecer una mejor experiencia a sus usuarios y una mejor comunicación; sin embargo, algunas actualizaciones no llegan correctamente.

En el caso de WhatsApp, muchas actualizaciones se han ido mostrando de poco en poco, ya que empezó como una red de mensajería y terminó habiendo mensajes de voz, estados, historias con música, grupos, entre otras novedades muy importantes para el público. Sin embargo, muchos usuarios no reciben las actualizaciones al mismo tiempo por diferentes motivos.

PUEDES VER: WhatsApp: ¿qué significa el nuevo ícono de nube que está apareciendo en las fotos de perfil?

lr.pe

¿Cómo activar las últimas funciones de WhatsApp?

Lo primero que tiene que estar pendiente son que la aplicación esté actualizada, esto de hace forma automática y casi siempre esta configurado. En caso no esté en modo automático lo puedes hacer de forma manual, ingresas en donde descargarte la aplicaciones (Google Play Store en Android o App Store en iOS) buscas la red social y pones actualizar y esto todo el proceso.

Por otro lado, WhatsApp nos recomienda "usar siempre la versión más reciente de WhatsApp, ya que incluye las funciones más nuevas y correcciones de errores. Las actualizaciones automáticas pueden activarse en los ajustes del dispositivo o de la tienda de aplicaciones. Si están desactivadas, la actualización puede realizarse manualmente”, explico la compañía.

PUEDES VER: ¿Cómo colocar música en tus estados de WhatsApp? Ya no es necesario usar aplicaciones de terceros

lr.pe

¿Por qué no se puede actualizar las ultimas funciones de WhatsApp?

Muchas veces, esto va de acuerdo con diferentes motivos. Uno puede ser el almacenamiento, ya que, al no contener mucho espacio, no se puede actualizar su versión más reciente. Por otro lado, también se recomienda tener un internet estable durante la descarga de las nuevas actualizaciones.

En todo caso y como ultima opción se recomienda para tener las ultimas actualizaciones desinstalar la aplicación y volver a instalarlo. Al momento de hacer este trabajo tienes que tener la copia de seguridad para que al momento de volver a usarla tenga todos tus archivos y conversaciones

Notas relacionadas
¿Tienes un iPhone viejo que se siente lento? Estos cambios en la configuración lo harán más fluido

¿Tienes un iPhone viejo que se siente lento? Estos cambios en la configuración lo harán más fluido

LEER MÁS
Esta app de Google puede limpiar tu smartphone y hacerlo más rápido: viene en todos los Android

Esta app de Google puede limpiar tu smartphone y hacerlo más rápido: viene en todos los Android

LEER MÁS
¿Adiós WeTransfer? Existe una alternativa que permite enviar hasta 10 GB gratis y es más segura

¿Adiós WeTransfer? Existe una alternativa que permite enviar hasta 10 GB gratis y es más segura

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Caída de Facebook: usuarios reportan problemas de funcionamiento en red social de Mark Zuckerberg

Caída de Facebook: usuarios reportan problemas de funcionamiento en red social de Mark Zuckerberg

LEER MÁS
Sigue estos trucos para hacer el símbolo arroba en tu PC o Mac: guía actualizada 2025

Sigue estos trucos para hacer el símbolo arroba en tu PC o Mac: guía actualizada 2025

LEER MÁS
¿Hay zonas sin WiFi en tu casa? No compres repetidores, mejor usa este dispositivo que es mucho mejor

¿Hay zonas sin WiFi en tu casa? No compres repetidores, mejor usa este dispositivo que es mucho mejor

LEER MÁS
Precio del dólar: las mejores apps para seguir la cotización de la moneda en vivo

Precio del dólar: las mejores apps para seguir la cotización de la moneda en vivo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: juegan HOY en el estadio George Capwell

Gasolina subsidiada en Venezuela: este es el cronograma para surtir combustible a tu vehículo hasta el lunes 18 de agosto 2025

¿Cuál es el exorbitante precio que habría pagado Cristiano Ronaldo por el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez?

Tecnología

Caída de Facebook: usuarios reportan problemas de funcionamiento en red social de Mark Zuckerberg

Sam Altman, creador de ChatGPT, dará millonario bono a empleados de OpenAI: no quiere que Meta se los robe

¿Hay zonas sin WiFi en tu casa? No compres repetidores, mejor usa este dispositivo que es mucho mejor

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota