WhatsApp: Cómo activar las últimas funciones en tu celular si es que no lo tienes disponible

Los constantes avances de las redes sociales son muy impredecibles. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, entre otros, están actualizándose de forma continua para ofrecer una mejor experiencia a sus usuarios y una mejor comunicación; sin embargo, algunas actualizaciones no llegan correctamente.

En el caso de WhatsApp, muchas actualizaciones se han ido mostrando de poco en poco, ya que empezó como una red de mensajería y terminó habiendo mensajes de voz, estados, historias con música, grupos, entre otras novedades muy importantes para el público. Sin embargo, muchos usuarios no reciben las actualizaciones al mismo tiempo por diferentes motivos.

¿Cómo activar las últimas funciones de WhatsApp?

Lo primero que tiene que estar pendiente son que la aplicación esté actualizada, esto de hace forma automática y casi siempre esta configurado. En caso no esté en modo automático lo puedes hacer de forma manual, ingresas en donde descargarte la aplicaciones (Google Play Store en Android o App Store en iOS) buscas la red social y pones actualizar y esto todo el proceso.

Por otro lado, WhatsApp nos recomienda "usar siempre la versión más reciente de WhatsApp, ya que incluye las funciones más nuevas y correcciones de errores. Las actualizaciones automáticas pueden activarse en los ajustes del dispositivo o de la tienda de aplicaciones. Si están desactivadas, la actualización puede realizarse manualmente”, explico la compañía.

¿Por qué no se puede actualizar las ultimas funciones de WhatsApp?

Muchas veces, esto va de acuerdo con diferentes motivos. Uno puede ser el almacenamiento, ya que, al no contener mucho espacio, no se puede actualizar su versión más reciente. Por otro lado, también se recomienda tener un internet estable durante la descarga de las nuevas actualizaciones.

En todo caso y como ultima opción se recomienda para tener las ultimas actualizaciones desinstalar la aplicación y volver a instalarlo. Al momento de hacer este trabajo tienes que tener la copia de seguridad para que al momento de volver a usarla tenga todos tus archivos y conversaciones