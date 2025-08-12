HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     
Tecnología

WhatsApp permitirá que miembros de grupos compartan enlaces de invitación y códigos QR

La nueva función en prueba para Android dará a los administradores la opción de habilitar que todos los miembros vean y compartan enlaces y códigos QR de invitación.

Ahora todos los miembros de un grupo podrán mandar invitaciones. Foto: Composición LR
Ahora todos los miembros de un grupo podrán mandar invitaciones. Foto: Composición LR

WhatsApp está probando en su versión beta para Android 2.25.23.5 una herramienta que amplía las posibilidades de gestión en los grupos. Con esta función, los administradores podrán decidir quién puede ver y compartir el enlace de invitación y el código QR asociado, lo que facilitará el ingreso de nuevos miembros sin perder control sobre la privacidad.

Hasta ahora, solo los administradores tenían acceso al enlace de invitación, por lo que cualquier usuario que quisiera invitar a alguien debía solicitarlo. Aunque este método ofrecía seguridad, también suponía una carga para quienes gestionaban comunidades grandes o muy activas.

La opción también se puede desactivar. Foto: Composición LR<br><br>

La opción también se puede desactivar. Foto: Composición LR

Más flexibilidad para comunidades abiertas

La opción permitirá que todos los miembros compartan el enlace y el código QR si el administrador así lo habilita. Por defecto, estará desactivada para mantener la privacidad del grupo, pero resulta útil en comunidades públicas, grupos temáticos o eventos, donde la agilidad para sumar participantes es clave. Según WABetaInfo, Meta busca mantener una participación controlada, pues la última palabra seguirá en manos de los administradores.

Privacidad y control ante invitaciones no deseadas

Si se desactiva la función, WhatsApp advertirá que el enlace se restablecerá automáticamente y los anteriores dejarán de funcionar. Este sistema de revocación, ya presente en versiones anteriores, se integra ahora de forma más dinámica para permitir a los administradores reaccionar ante un mal uso.

PUEDES VER: WhatsApp estrena ícono de nube en fotos de perfil: descubre qué significa y cómo usarlo

lr.pe

Impacto en entornos profesionales y educativos

La herramienta no solo beneficiará a grupos sociales, sino también a ámbitos laborales, académicos y colaborativos, donde la rapidez para incorporar nuevos miembros es esencial. Con este cambio, WhatsApp sigue fortaleciendo sus funciones comunitarias y compitiendo con plataformas como Telegram.

Notas relacionadas
WhatsApp explica el mensaje "Conserva los mensajes más importantes" que aparece en sus chats

WhatsApp explica el mensaje "Conserva los mensajes más importantes" que aparece en sus chats

LEER MÁS
WhatsApp: así puedes bloquear la app en tu celular y computadora para proteger chats y fotos

WhatsApp: así puedes bloquear la app en tu celular y computadora para proteger chats y fotos

LEER MÁS
Por qué deberías borrar los contactos viejos de WhatsApp para proteger tu privacidad

Por qué deberías borrar los contactos viejos de WhatsApp para proteger tu privacidad

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Caída de Facebook: usuarios reportan problemas de funcionamiento en red social de Mark Zuckerberg

Caída de Facebook: usuarios reportan problemas de funcionamiento en red social de Mark Zuckerberg

LEER MÁS
CES 2022: Lenovo lanza una laptop que tiene una minipantalla a la derecha del teclado

CES 2022: Lenovo lanza una laptop que tiene una minipantalla a la derecha del teclado

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: empatan sin goles en el estadio George Capwell

Reparto de 'Merlina' 2: actores que regresan y nuevos antagonistas de la serie

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

Tecnología

Caída de Facebook: usuarios reportan problemas de funcionamiento en red social de Mark Zuckerberg

Sam Altman, creador de ChatGPT, dará millonario bono a empleados de OpenAI: no quiere que Meta se los robe

¿Hay zonas sin WiFi en tu casa? No compres repetidores, mejor usa este dispositivo que es mucho mejor

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota