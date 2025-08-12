WhatsApp permitirá que miembros de grupos compartan enlaces de invitación y códigos QR

WhatsApp está probando en su versión beta para Android 2.25.23.5 una herramienta que amplía las posibilidades de gestión en los grupos. Con esta función, los administradores podrán decidir quién puede ver y compartir el enlace de invitación y el código QR asociado, lo que facilitará el ingreso de nuevos miembros sin perder control sobre la privacidad.

Hasta ahora, solo los administradores tenían acceso al enlace de invitación, por lo que cualquier usuario que quisiera invitar a alguien debía solicitarlo. Aunque este método ofrecía seguridad, también suponía una carga para quienes gestionaban comunidades grandes o muy activas.

La opción también se puede desactivar. Foto: Composición LR





Más flexibilidad para comunidades abiertas

La opción permitirá que todos los miembros compartan el enlace y el código QR si el administrador así lo habilita. Por defecto, estará desactivada para mantener la privacidad del grupo, pero resulta útil en comunidades públicas, grupos temáticos o eventos, donde la agilidad para sumar participantes es clave. Según WABetaInfo, Meta busca mantener una participación controlada, pues la última palabra seguirá en manos de los administradores.

Privacidad y control ante invitaciones no deseadas

Si se desactiva la función, WhatsApp advertirá que el enlace se restablecerá automáticamente y los anteriores dejarán de funcionar. Este sistema de revocación, ya presente en versiones anteriores, se integra ahora de forma más dinámica para permitir a los administradores reaccionar ante un mal uso.

Impacto en entornos profesionales y educativos

La herramienta no solo beneficiará a grupos sociales, sino también a ámbitos laborales, académicos y colaborativos, donde la rapidez para incorporar nuevos miembros es esencial. Con este cambio, WhatsApp sigue fortaleciendo sus funciones comunitarias y compitiendo con plataformas como Telegram.