Tecnología

WhatsApp está llenando tu cuenta de Google: así puedes detectarlo y liberar espacio en segundos

Aunque pertenece a Meta, WhatsApp podría estar consumiendo gran parte de los 15 GB de almacenamiento gratuito en la nube que Google ofrece a los usuarios de Android. ¿Cómo averiguarlo?

Las copias de seguridad de WhatsApp se guardan en la nube de Google.
Las copias de seguridad de WhatsApp se guardan en la nube de Google.

Las personas que poseen un teléfono Android, sin importar la marca, reciben automáticamente 15 GB de almacenamiento gratuito en la nube de Google. Este espacio puede utilizarse para guardar fotografías, videos, música, entre otros archivos de gran tamaño, para que no ocupen espacio en la memoria interna (ROM) de nuestro smartphone.

Los 15 GB de almacenamiento gratuito que Google ofrece en su nube suelen ser suficientes para la mayoría; sin embargo, algunos usuarios encuentran este espacio insuficiente y necesitan más. En estos casos, solo tienen dos opciones: pagar una suscripción mensual para obtener varios gigabytes adicionales o eliminar sus archivos.

Esta app de Google puede limpiar tu smartphone y hacerlo más rápido: viene en todos los Android

lr.pe

¿Por qué tu cuenta de Google se ha llenado?

Quizá no lo sepas, pero los 15 GB de almacenamiento en la nube que Google obsequia a los usuarios de Android se distribuyen entre varios servicios de la compañía. Uno de ellos es Gmail, su plataforma de correo electrónico, por lo que si tienes mensajes con archivos adjuntos muy pesados, tendrás que eliminarlos para liberar espacio.

Google Fotos y Google Drive también consumen tus 15 GB de almacenamiento en la nube. Ambas plataformas permiten guardar archivos y, en algunos casos, hacen respaldos automáticos. Esto significa que podrías tener fotos o videos duplicados o irrelevantes que estén ocupando espacio, por lo que debes eliminar todo ese contenido innecesario.

Un detalle que pocos saben es que WhatsApp también consume parte de tus 15 GB gratuitos. Aunque esta aplicación pertenece a Meta, las copias de seguridad se almacenan en la nube de Google. Como en esta app de mensajería se comparte mucho contenido multimedia, puede ser el principal motivo por el que te estás quedando sin espacio.

¿Tienes un iPhone viejo que se siente lento? Estos cambios en la configuración lo harán más fluido

lr.pe

¿Cómo descubrir si WhatsApp llena tu cuenta de Google?

Si tienes un smartphone fabricado por Samsung, Motorola, Xiaomi, Honor, Vivo, Oppo, Realme u otra marca que utilice Android como sistema operativo, debes saber que WhatsApp posee una herramienta secreta que nos permite averiguar cuánto pesan nuestras copias de seguridad. En caso pesen más de 7 GB, lo ideal es reducirlas:

  • Entra a los ajustes de WhatsApp
  • Pulsa en la sección Chats
  • Dirígete a la opción 'Copia de seguridad'
  • Podrás saber cuándo se realizó la última copia de seguridad de WhatsApp y cuánto pesaba

De llegar a pesar varios gigabytes, lo recomendable es hacer una limpieza del contenido multimedia irrelevante que recibiste o enviaste, y que está ocupando espacio en tu copia de seguridad de WhatsApp. Afortunadamente, la aplicación de mensajería tiene de una herramienta para saber esta información, solo tendrás que seguir estas indicaciones:"

  • Ve a los ajustes de WhatsApp
  • Ingresa a Almacenamiento y datos
  • Presiona en Administrar almacenamiento
  • Verás una sección con todos los archivos pesados (fotos, videos y audios). Entra y procede a borrar los que no son importantes
  • También aparecerán tus chats, ordenados desde el más al menos pesado
  • Al entrar a cada uno de ellos, verás el contenido compartido. Si no es importante, procede a eliminarlo

Eso sería todo. Después de hacer una limpieza profunda, los archivos de WhatsApp no deberían ocupar tanto espacio. Finalmente, vuelve a la sección 'Copia de seguridad' y realiza un nuevo 'backup'. Al tener menos archivos, este proceso será más rápido y recuperarás espacio en la nube de Google, ya que la copia anterior (más pesada) será eliminada y reemplazada.

