WhatsApp lanza el chat de invitados: ¿Cómo funcionará sin necesidad de registro?

Las redes sociales están mejorando para los usuarios. Es por eso que WhatsApp, una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo, ha creado una nueva herramienta de "chat invitados" que ayudará a comunicarse con personas que no tengan instalada la aplicación, lo cual será de gran ayuda para muchos.

Según la fuente de información de WaBetaInfo, esta nueva herramienta estará en el ecosistema de WhatsApp, a diferencia de los chats normales, que requieren integraciones externas. Esto facilitará el uso y mejorará la seguridad de los usuarios.

¿Cómo funcionará el chat de invitados en WhatsApp?

Esta nueva versión beta de WhatsApp para Android (v2.25.22.13) se usará de manera fácil y sencilla, sin necesidad de descargar una aplicación externa. Cabe destacar que esta aplicación tiene algunas limitaciones, por lo que no todas las funciones de WhatsApp estarán activadas.

El usuario que tenga WhatsApp enviará una invitación personalizada a través de los canales de SMS, correo electrónico u otra red social.

De este modo, la persona que no tenga instalada la aplicación recibirá un enlace que la llevará a una página similar a WhatsApp Web, pero adaptada de manera temporal. Esto permitirá tener una conversación de texto sin necesidad de descargar la aplicación.

¿Qué limitaciones tendrá este chat privado?

Podrás conversar con la persona, pero no podrás agregarla a ningún grupo, por lo que solo tú y esa persona mantendrán comunicación. Además, no podrás enviar imágenes, videos, GIFs ni otros archivos multimedia.

Por otro lado, no tendrá la función de notas de voz, ni llamadas ni videollamadas, lo que indica que solo será un chat para recibir mensajes. El chat estará seguro, ya que, según la información de WaBetaInfo, la conversación estará protegida con cifrado de extremo a extremo.