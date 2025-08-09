HOYSuscripcion LR Focus

WhatsApp estrena ícono de nube en fotos de perfil: descubre qué significa y cómo usarlo

La función en fase beta permite mostrar mensajes breves con emojis directamente en la foto de perfil, con opciones de duración de hasta una semana.

WhatsApp estrena ícono de nube. Foto: Composición LR
Miles de usuarios en Perú han notaron la aparición de un ícono de nube junto a las fotos de perfil en WhatsApp. Se trata de una nueva función llamada “Estados de perfil con emojis seleccionables”, disponible solo para quienes usan la versión beta de la app en Android. Esta herramienta permite compartir un mensaje breve con un emoji visible directamente en la foto de perfil, sin necesidad de publicar fotos o videos como en los estados tradicionales.

El ícono de nube es el emoji predeterminado que aparece al activar la función, pero se puede reemplazar por cualquier otro. Al pulsar sobre él, los contactos podrán leer el texto que lo acompaña.

Quienes quieran probarla deben unirse al programa beta. Foto: Composición LR<br><br>

Cómo funciona el nuevo estado con emoji en WhatsApp

La función permite comunicar estados de ánimo o actividades de forma rápida. Los usuarios pueden indicar que están de vacaciones, trabajando o realizando cualquier otra acción, combinando un breve mensaje y un emoji representativo.

Además, se puede elegir la duración de visibilidad, que va desde una hora hasta una semana, tras lo cual el emoji y el mensaje desaparecen automáticamente.

Cómo configurar los estados con emoji en la foto de perfil

Existen dos métodos para activarlos: pulsar directamente sobre el ícono de nube junto a la foto de perfil o acceder al menú de configuración de WhatsApp, seleccionar “Añadir estado”, elegir un emoji, escribir un mensaje opcional, definir la duración y guardar los cambios.

lr.pe

Disponibilidad del nuevo ícono de nube en WhatsApp

Por ahora, esta función está disponible únicamente en la versión 2.25.22.27 de WhatsApp para Android dentro del programa beta. No hay fecha oficial para su llegada a la versión estable.

Quienes quieran probarla deben unirse al programa beta en Google Play Store, buscar “WhatsApp” y seleccionar “Convertirme en beta tester”, siempre que el cupo no esté lleno.

