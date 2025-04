Además del Studio Ghibli: otros estilos de arte que puedes crear gratis usando ChatGPT

Desde hace varios días, las imágenes al estilo del Studio Ghibli se han vuelto muy populares en las redes sociales, sobre todo en Facebook e Instagram. Gracias a ChatGPT, la inteligencia artificial de OpenAI, ahora es posible convertir cualquier fotografía (o meme) en una ilustración que parece sacada de una película del reconocido estudio japonés fundado por Hayao Miyazaki.

Aunque las imágenes inspiradas en Studio Ghibli sean la moda del momento, no son las únicas que puede crear esta IA. Quizás no lo sepas, pero los usuarios han descubierto que la inteligencia artificial también puede transformar tus fotografías en otros estilos artísticos. Lo mejor de todo es que puedes hacerlo totalemente gratis, sin necesidad de pagar una suscripción.

¿Cómo crear imágenes al estilo Studio Ghibli usando ChatGPT?

Para crear una imagen al estilo Studio Ghibli no necesitas pagar por ChatGPT Plus, la versión premium de esta inteligencia artificial. Es posible hacerlo con la versión gratuita; sin embargo, tendrás algunas limitaciones. Por ejemplo, no podrás crear muchas imágenes, solo puedes hacer unas cuantas al día. Cuando llegues al límite, tendrás que esperar alrededor de 24 horas.

Si no sabes cómo crear una imagen al estilo Studio Ghibli con ChatGPT, no te preocupes, te vamos a enseñar. Puedes hacerlo entrando a su página web (desde una computadora) o usando su aplicación oficial que puedes descargar en tu teléfono inteligente o tablet. Cuando entres a la plataforma, tendrás que iniciar sesión con tu cuenta de Google o Microsoft.

Una vez dentro de ChatGPT, tendrás que pulsar el botón que permite adjuntar una imagen. Al hacerlo, te permitirá seleccionar la fotografía que desees convertir al estilo Studio Ghibli. Como mencionamos, tienes pocos intentos gratuitos al día, así que procura elegir sabiamente que foto transformarás. Finalmente, escribe el siguiente prompt:

"Convierte esta imagen en un retrato animado al estilo de Studio Ghibli. Utilice la paleta de colores suaves, el fondo cálido y los rasgos faciales inspirados en los personajes de Ghibli. Dale estilo como una escena de 'Mi vecino Totoro' o 'El viaje de Chihiro', pero haz que los personajes se parezcan a las personas de la foto".

La inteligencia artificial comenzará a hacer su trabajo, esto puede tardar varios minutos, así que tendrás que ser paciente. Luego de una breve espera, ChatGPT te enviará la imagen al estilo de Studio Ghibli. Si hay algún detalle que no te guste (color de piel, por ejemplo) puedes pedirle que lo cambie, pero recuerda que eso también cuenta como otro pedido.

¿Qué otros estilos de arte puedes crear gratis con ChatGPT?

Según Computer Hoy, un portal especializado en tecnología, ChatGPT no solo es capaz de convertir tus fotografías en ilustraciones del Studio Ghibli, también puede recrear otros estilos de arte, un detalle que muy pocas personas sabían. A continuación, vamos a detallarte otros ejemplos que puedes solicitarle a la inteligencia artificial: