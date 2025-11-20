Hoy en día, la tendencia del desarrollo de smartphones, sin duda alguna, aborda con vital importancia la existencia de equipos que gocen de altos estándares de resistencia en sus acabados. Por ejemplo, es posible encontrar móviles con pantallas resistentes a rayaduras, cuerpos que soportan caídas de grandes alturas o golpes fuertes e incluso diseños que permiten inmersiones a bajas profundidades de agua y contacto con todo tipo de líquidos sin comprometer su integridad.

Sin embargo, a pesar de que varias marcas optan por añadir dispositivos de ese tipo en sus catálogos y millones ya cuentan con un equipo con esas cualificaciones, pocos saben cuál es el proceso de desarrollo que se lleva a cabo para garantizar su efectividad ante situaciones adversas. En ese sentido, viajamos específicamente a China, para visitar las fábricas y campus de OPPO, el gigante de smartphones a nivel mundial, y así conocer de primera mano cómo se crean los smartphones más extremos.

OPPO en China: lo que en verdad hacen

En Shenzhen, ciudad que es el centro de la industria tecnológica de China, visitamos las fábricas de OPPO. De forma puntual, especialistas de la marca explicaron una serie de procesos que se llevan a cabo para garantizar el desarrollo de equipos auténticamente resistentes, como el reciente lanzamiento que llegó a Perú, el OPPO A6 Pro 5G. Una demostración de lo que implica su filosofía Apex Guard para reforzar la protección y la calidad de su ecosistema de dispositivos.

A prueba de golpes y rayaduras

En primer lugar, para que las pantallas sean resistentes a golpes o rayaduras, se realizan pruebas de estrés en todo tipo de condiciones. Por ejemplo, se utilizan bolas de metal que se lanzan desde casi dos metros de altura para que impacte el panel y la carcasa del móvil. También se introduce el móvil en cajas metálicas selladas, las cuales giran constantemente para que el dispositivo choque en reiteradas ocasiones con las superficies, en lo que se simula su eventual caída en una situación cotidiana que tranquilamente se le puede presentar a cualquier usuario.

Además, como se aprecia en el video de la parte superior, incluso sujetan los smartphones a brazos robóticos que se encargan de lanzar los dispositivos al suelo a gran velocidad, para así determinar su grado de durabilidad.

Resistencia real al agua

Por otro lado, para probar qué tan resistentes son los celulares al contacto o inmersión en líquidos, se realizan tests bastante desafiantes. En este caso, se llega a exponer al dispositivo a escenarios en los que se le arroja agua a presión para comprobar si se llega a presentar filtraciones en su interior que termine por comprometer los componentes. También, el equipo de especialistas realizó una demostración en la que colocaron múltiples recipientes con diversos contenidos líquidos, como café, leche, gaseosa, aceite, entre otros, para que se evidencie que el teléfono sigue funcionando aunque se empape con dichos elementos (la pantalla y botones actúan con normalidad).

¿El equipo que lo resiste todo?

En todo su amplio catálogo de smartphones, el OPPO A6 Pro 5G, llamado también como ´La máquina´, destaca por contar con certificación IP69 y resistencia de grado militar SGS. En pocas palabras, a pesar de su precio accesible, es sumergible en agua dulce hasta 1.5 metros por 30 minutos y soporta polvo, caídas y calor extremo.

Impresiones

Sobre mis primeras impresiones testeando el OPPO A6 Pro, el nuevo móvil de la firma asiática, fuera de lo bien que rinde en autonomía con su batería de 6.500 mAh y su experiencia fluida en línea, queda claro que su diseño es uno de los puntos más destacables. Para probar la resistencia del móvil, lo arrojé varias veces al piso con moderada fuerza y desde una altura superior a los 150 centímetros y sufrió pocos daños. La pantalla y el cuerpo trasero terminó casi intacta. En conclusión, es un smartphone que puede durar varios años, tanto a nivel de software como hardware.

CONTENIDO PATROCINADO