WhatsApp refuerza su seguridad con funciones clave contra estafas y fraudes

WhastsApp suma herramientas para prevenir engaños. Desde resúmenes de seguridad en grupos hasta alertas en chats individuales para reforzar sus filtros contra cuentas fraudulentas.

Entre las novedades que traerá la app, destaca el resumen de seguridad para grupos. Cuando un usuario es agregado por un desconocido, la aplicación muestra información relevante sobre el grupo, miembros y recomendaciones para evitar riesgos. Las notificaciones permanecen silenciadas hasta que el usuario decida quedarse o abandonar el grupo, lo que reduce la presión de responder a posibles engaños.

Aumenta la seguridad contra estafas en los chats personales y grupales. Foto: Composición LR





Avisos en chats con desconocidos

En las conversaciones privadas de uno a uno, la app prueba nuevas alertas al iniciar un chat con alguien que no está en la agenda del usuario. Estos avisos incluyen datos adicionales y posibles señales de alerta sobre el remitente, facilitando la identificación de perfiles fraudulentos.

La medida responde al uso creciente de estrategias en las que los estafadores contactan a las víctimas en redes sociales antes de mover la conversación a WhatsApp para concretar el engaño.

Inteligencia artificial y fraudes detectados

WhatsApp también detectó estafas que emplean inteligencia artificial para simular interacciones y convencer a los usuarios de participar en esquemas piramidales, inversiones falsas en criptomonedas o supuestos trabajos con pago inmediato.

Estos fraudes suelen iniciar en la app y luego trasladarse a otras plataformas como Telegram, donde se muestran ganancias ficticias para persuadir a la víctima de transferir dinero a cuentas de criptoactivos.

Consejos de seguridad para los usuarios

La plataforma recomienda desconfiar de mensajes inesperados, tomarse tiempo para evaluar peticiones y validar la identidad de remitentes que afirmen ser conocidos mediante otro canal, como una llamada directa.

Meta, empresa matriz de WhatsApp, afirma que estas mejoras buscan reducir el riesgo de fraudes y aumentar la confianza de los millones de usuarios que utilizan la aplicación a diario.