¿Piensas renovar tu smartphone? Estos son los 10 teléfonos de gama alta más potentes en la actualidad

Todos los meses, los expertos de AnTuTu, un sitio web especializado en benchmarking, publican su ranking de los teléfonos inteligentes más poderosos del mundo. Estos smartphones destacan por tener los procesadores más veloces, las cámaras más sofisticadas, las baterías más duraderas, entre otras especificaciones propias de equipos de gama alta o premium.

Recientemente, acaban de compartir su último ranking (junio 2025) que no trae muchas sorpresas, con respecto al mes anterior. No obstante, miles de personas que son fanáticas de la tecnología se han sorprendido, al notar que varias marcas famosas, como Motorola, Google, Oppo, Huawei, entre otras, no lograron entrar en el codiciado 'top ten'.

¿Cuál es el smartphone más potente del mundo?

AnTuTu confirmó que el iQOO 13 (un teléfono lanzado por Vivo a finales del 2024) continúa siendo el celular más potente del mercado. Este dispositivo logró conseguir 2.671.305 puntos en el ranking y superó al Red Magic 10 Pro (2.623.504 puntos) y al Xiaomi 15 Ultra (2.449.737 puntos) que quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.

En el cuarto lugar se encuentra el Poco F7 Ultra, un teléfono que obtuvo 2.440.879 puntos, seguido por el Vivo X200 Pro que logró 2.417.179 puntos. En la sexta posición del ranking aparece el Xiaomi 15, que logró conseguir 2.377.789 puntos. Un poco más abajo, vemos al Vivo X200 Pro mini que pudo alcanzar los 2.302.029 puntos.

Siguiendo con el ranking, el OnePlus 13 se ubicó en el octavo puesto con 2.235.978 puntos, mientras que el Samsung Galaxy S25 Ultra se quedó con la novena posición con 2.175.303 puntos. Finalmente, el 'top ten' de los mejores celulares acaba con la presencia del Honor Magic 7 Pro, un equipo que llegó a lograr 2.075.771 puntos.

¿Cuáles son las especificaciones técnicas del iQOO 13?

Es un teléfono de gama alta que pesa unos 207 gramos y tiene las siguientes dimensiones: 163,37 mm de alto, 76,71 mm de ancho y 7,99 mm de espesor. Posee una pantalla AMOLED de 6.82 pulgadas con resolución WQHD+ (1440 x 3168), una tasa de actualización de 144 Hz y 1800 nits de brillo máximo, lo que permite ver imágenes fluidas con colores intensos.

Dentro del iQOO 13, encontraremos los siguientes componentes: un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite (uno de los más potentes del mercado), una memoria RAM de 12/16 GB y una memoria de almacenamiento de 256 GB, 512 GB o 1TB. Asimismo, una poderosa batería de 6150 mAh de capacidad que es compatible con carga rápida de 120 W.

Este smartphone posee también una certificación IP69, es decir, tiene protección contra el ingreso del polvo y agua. Finalmente, en el apartado fotográfico, el celular posee una cámara frontal de 32 MP (GalaxyCore GC32E1) y una triple cámara trasera compuesta por un sensor principal Sony IMX921, un gran angular/macro Samsung S5KJN1 y un telefoto Sony IMX816, de 50 MP cada uno.

Así luce la parte trasera del iQOO 13. Foto: Smartprix

¿Cuáles son los 10 teléfonos más potentes en la actualidad, según AnTuTu?

iQOO 13 (2.671.305 puntos) Red Magic 10 Pro (2.623.504 puntos) Xiaomi 15 Ultra (2.449.737 puntos) Poco F7 Ultra (2.440.879 puntos) Vivo X200 Pro (2.417.179 puntos) Xiaomi 15 (2.377.789 puntos) Vivo X200 Pro mini (2.302.029 puntos) OnePlus 13 (2.235.978 puntos) Samsung Galaxy S25 Ultra (2.175.303 puntos) Honor Magic 7 Pro (2.075.771 puntos)