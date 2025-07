¿Recuerdas el indestructible Nokia 3310? Su ringtone tenía un mensaje oculto y fue descubierto tras 25 años

A principios de los 2000, antes de que Apple y Samsung dominaran el mercado de móviles, Nokia era el fabricante más importante del mundo, gracias a sus equipos que eran un éxito en ventas. Uno de estos teléfonos fue el Nokia 3310, un celular que muchos recuerdan con cariño, no porque tuviera excelentes especificaciones, sino porque se ganó la fama de indestructible.

Si hay algo que caracterizó al Nokia 3310, además de su diseño (una carcasa de plástico, una pantalla monocromática, una batería extraíble y un teclado físico para marcar números telefónicos y escribir mensajes de texto) es que contaba con un simpático ringtone. Aunque no lo creas, después de 25 años de su lanzamiento, se descubrió que ese tono ocultaba un mensaje.

¿Qué decía el mensaje secreto?

A diferencia de los celulares modernos, que nos permiten elegir nuestra canción favorita como tono de llamada, el Nokia 3310, así como otros teléfonos de la compañía finlandesa, venía con varios ringtones incluidos desde fábrica. Uno de los más populares era Ascending, una melodía que vuelve a ser viral, debido a que tenía un mensaje secreto escrito en código morse.

En su cuenta de TikTok, el usuario "itzrene" compartió un video que, hasta el momento, acumula más de 3.4 millones de reproducciones en la plataforma. En este clip, lo vemos reproduciendo el famoso ringtone y usando usando una aplicación que traduce el código morse. Luego de unos segundos, aparece el siguiente mensaje: "Connecting People" (Conectando Personas).

Quizás no lo recuerdes, pero "Connecting People" fue el eslogan de Nokia en su época dorada. Con la llegada de los iPhone y los teléfonos Android, la empresa finlandesa vio cómo sus ventajas empezaban a disminuir. Aunque intentó 'recuperar su corona' aliándose con Microsoft, compañía que lo compró en 2013, sus celulares con Windows Phone no tuvieron la aceptación esperada.

En 2016, Microsoft vende Nokia a HMD Global, compañía que intentó resucitar la marca y desarrolló teléfonos de diferentes gamas, incluso lanzó 'remakes' de sus celulares clásicos, pero con funciones modernas. Lastimosamente, la empresa anunció que sus equipos dejarían de llamarse Nokia, debido a que les afectaba negativamente, ya que muchos los asociaban con equipos básicos.

Tono de mensaje también tenía un secreto

El Nokia 3310 y otros equipos de la marca, tenían un tono predeterminado que sonaba cada vez que recibíamos un mensaje de texto (SMS). Aunque no lo creas, ese ringtone que parecían simples pitidos, también ocultaban un mensaje escrito en código morse. No obstante, no era tan extenso, como el que estaba escondido en el tono de llamada.

La persona que descubrió este 'easter egg' fue también el usuario "itzrene". En su cuenta de TikTok, el experto en tecnología compartió otro video que muestra cómo la aplicación que traduce código morse revela que los pitidos del Nokia 3310 en realidad quieren decir "SMS" es decir, Short Message Service, lo que estábamos recibiendo en ese momento.