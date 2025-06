Microsoft lo despidió luego de 23 años, pero él sigue yendo a la oficina: "Me siento responsable de mi equipo"

Desde que comenzó el 2025, la sede de Microsoft en Dinamarca ha estado llevando a cabo despidos masivos, incluso de sus empleados más destacados. Hasta el momento, más de 6000 personas han perdido sus empleos. Entre ellos se encuentra Freddy Kristiansen, un hombre de 59 años que ha trabajado en la empresa de Bill Gates durante más de dos décadas

Freddy Kristiansen, quien ingresó a trabajar en Microsoft en 2002, desarrolló su carrera dentro de la compañía y su último cargo fue como jefe de producto. Aunque ya no forma parte de la empresa, el hombre ha tomado una decisión inusual: acudir a las instalaciones. Los motivos que brindó sorprendieron a miles en las redes sociales. ¿Cuáles son? Te lo contamos.

¿Por qué sigue yendo a 'trabajar'?

Según detalla Xataka, todo empezó en 2002, cuando Kristiansen entró a trabajar en Navision, una empresa dedicada al desarrollo de software de planificación de recursos empresariales. Al observar el éxito de la compañía, Microsoft decidió comprarla. Fue así como pasó a formar parte de las filas de esta multimillonaria empresa fundada por Bill Gates.

Gracias a la ley danesa, los trabajadores despedidos no solo reciben 3 meses de indemnización, también disfrutan de un período de preaviso de 6 meses, es decir, Kristiansen todavía sigue siendo 'empleado' de Microsoft hasta noviembre. No obstante, la compañía le ha quitado todas las responsabilidades y le dijo que su presencia no era necesaria.

Por lo general, los empleados que son despedidos en Dinamarca usan los 6 meses de preaviso para buscar un nuevo trabajo y no quedarse sin ingresos. En lugar de hacerlo, Freddy Kristiansen ha decidido seguir acudiendo a las instalaciones de Microsoft, debido al compromiso que tiene, no solo con su antiguo equipo, también con sus clientes.

"Puede sonar raro presentarse en la oficina después de haber sido despedido, pero todavía me siento comprometido con los productos, con la gente que los usa y con mis compañeros", señaló Kristiansen a Business Insider.

"Siento una responsabilidad no solo de mantener el producto, sino también de tranquilizar a los clientes para que sepan que están en buenas manos. Si necesitan mi ayuda, responderé preguntas, compartiré consejos o lo que sea necesario. No hay motivo para dejar de hacerlo", añadió.

¿Hasta cuándo irá a las oficinas de Microsoft?

De acuerdo a la publicación, Freddy Kristiansen seguirá asistiendo al trabajo hasta noviembre de 2025, fecha en la que tendrá que entregar su laptop corporativa, así como sus credenciales. Mientras tanto, sigue acudiendo a las oficinas para mantener reuniones con su antiguo equipo, así como con usuarios de AL-Go, el último proyecto en el que estaba trabajando.

Luego de abandonar definitivamente la compañía, el hombre confesó que se dedicará a brindar consultoría como CTO, gestión de proyectos, así como a impartir charlas motivacionales. Por el momento, trabaja en un plan para esta nueva etapa de su vida en la que tendrá más tiempo libre y retomará hábitos más saludables. "Desde los despidos, me repito que no hay mal que por bien no venga", finalizó.