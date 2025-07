La vez que Steve Jobs quiso contratar al creador de Linux: este rechazó trabajar en Apple por una polémica condición

En 1997, Steve Jobs regresó a Apple, luego de haber sido despedido por la junta directiva en 1985. Tras asumir nuevamente el cargo de CEO, el excéntrico empresario no solo salvó a la compañía de la bancarrota, sino que también canceló proyectos fallidos, con el objetivo de enfocar sus esfuerzos en desarrollar nuevas tecnologías que devuelvan a la empresa nuevamente a la cima.

Steve Jobs sabía que necesitaba rodearse de los mejores talentos para que Apple volviera a liderar la industria tecnológica, así que comenzó a buscar personalmente a los profesionales más destacados del mercado. Por ese motivo, contactó a Linus Torvalds, creador de Linux, quien sorpresivamente rechazó la oferta de trabajo, debido a una polémica condición que le impusieron.

¿Quién es Linus Torvalds?

Linus Torvalds es un programador finlandés que nació en la ciudad de Helsinki en 1969. Desde muy pequeño mostró interés por la informática, ya que aprendió por su cuenta lenguajes de programación, como BASIC y Assembly, gracias a una computadora Commodore VIC-20 que uno de sus familiares más cercanos le había obsequiado cuando tenía 11 años de edad.

Mientras estudiaba Ciencias de la Computación en la Universidad de Helsinki, Linus Torvalds se percató que el mundo necesitaba un sistema operativo para computadoras que fuera de código abierto y completamente gratis. Fue así que nació el proyecto Linux en 1991, un software que, en un principio, solo era compatible con ordenadores clones AT 386(486).

Tras hacer público Linux, Torvalds empezó a recibir mensajes de programadores de todo el mundo que querían contribuir al proyecto, no solo con sugerencias, sino también con código y soporte técnico. Así nació este software que, en poco tiempo, se convirtió en el núcleo de otros sistemas operativos usados en computadoras, teléfonos inteligentes, servidores, etc.

¿Por qué Linus Torvalds rechazó trabajar en Apple?

Según detalla Genbeta, un portal especializado en tecnología, Steve Jobs intentó contratar a Linus Torvalds, quien incluso visitó la sede de Apple en Cupertino (California) para entrevistarse con él. Sin embargo, durante la conversación, el empresario estadounidense le planteó una polémica condición que el programador finlandés no aceptó, por lo que decidió rechazar la oferta.

De acuerdo a la publicación, Steve Jobs le propuso formar parte del equipo encargado de desarrollar macOS, un sistema operativo basado en Unix que sería usado en las Macintosh. Hasta ese punto, la propuesta del fundador de Apple era bastante y atractiva; sin embargo, había una condición que sí o sí debía aceptar: abandonar el desarrollo de Linux.

'Lo que él quería era que trabajara en Apple haciendo cosas que no tuvieran que ver con Linux. Y eso era inaceptable para mí', indicó Torvalds. El programador finlandés no quería abandonar el proyecto que había iniciado. Además, no le agradaba el microkernel Mach de macOS, pues consideraba que no era una base sólida ni eficiente para un sistema operativo moderno.

A pesar de que trabajar en Apple lo hubiera vuelto mundialmente conocido, Linus Torvalds no se arrepiente de haber rechazado la oferta para seguir enfocado en Linux, un sistema operativo que es usado por millones de dispositivos en la actualidad. "No tengo la fama ni la fortuna de Stve Jobs, pero estoy contento de haber hecho lo correcto", comentó.