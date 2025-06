Crearon un sitio web para citas pero fracasó: lo transformaron en YouTube y se lo vendieron a Google por millones

En la actualidad, YouTube se ha consolidado como la plataforma de videos más importante, ya que cuenta con millones de usuarios en todo el mundo. Su éxito no solo radica en la diversidad de contenidos que ofrece, sino también en que suele premiar económicamente a sus mejores creadores, algo que otras aplicaciones todavía no hacen.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

YouTube es uno de los servicios más emblemáticos de Google; sin embargo, no fue un producto creado por la compañía estadounidense, sino que fue comprado a tres jóvenes, quienes jamás imaginaron que se volverían millonarios con su plataforma de videos que, en un inicio, había sido concebida como un página web para tener citas.

¿Cómo nació YouTube?

Antes de la llegada de YouTube, ver videos en internet era bastante complicado, no solo por la baja velocidad de conexión de aquellos años, también porque no existía una página web donde los usuarios pudieran subir su propio contenido. Todo cambió en 2005, cuando Steve Chen, Chad Hurley y Jawed Karim lanzaron esta plataforma revolucionaria.

Un detalle curioso es que YouTube fue lanzado el 14 de febrero, una fecha muy especial para muchas personas, ya que se celebra el "Día de San Valentín". Los creadores de la plataforma eligieron ese día porque, en sus inicios, la web fue concebida para que los usuarios publiquen videos personales para presentarse y así poder hallar a su "media naranja".

Afortunadamente, la idea original de YouTube fue descartada, ya que no tuvo el éxito esperado. Esto llevó a sus desarrolladores a permitir la publicación de cualquier tipo de video, siendo el primero “Me at the zoo”, un clip donde Jawed Karim aparece en un zoológico. El material fue subido el 23 de abril de 2005 y, hasta la fecha, tiene más de 363 millones de vistas.

Este cambio fue clave para YouTube, ya que las personas empezaron a publicar todo tipo de videos: videoclips, series, películas, grabaciones caseras, entre otro contenido. En menos de un año, la plataforma ya contaba con millones de usuarios y se había consolidado como uno de los sitios web más visitados de Estados Unidos.

El éxito de YouTube despertó el interés de Google, que no tardó en hacer una oferta para adquirirla. Los creadores originales aceptaron y se convirtieron en millonarios en tiempo récord. El 13 de noviembre de 2006, apenas un año después de su lanzamiento, el gigante tecnológico anunció la compra por 1.650 millones de dólares.

¿Qué pasó con los creadores de YouTube?

Tras la compra de YouTube, los creadores originales siguieron trabajando como ejecutivos en la plataforma que ahora pertenecía a Google; sin embargo, acabaron renunciando para empezar sus propios proyectos. Steve Chen fundó AVOS Systems, Chad Hurley lanzó MixBit (una app de videos similar a Vine) y Jawed Karim se volvió inversionista.

Vale resaltar que, aunque los tres fundadores de YouTube renunciaron a sus cargos como ejecutivos, todavía conservan acciones dentro de Google. Gracias a ello, sus fortunas continúan creciendo con el paso de los años, incluso sin participar activamente en las decisiones de la plataforma que ellos mismos crearon en 2005.