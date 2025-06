La vez que Apple y Kodak se unieron para crear la primera cámara digital: Steve Jobs la canceló tras su fracaso

Cuando piensas en Apple, automáticamente la asocias con dispositivos famosos como el iPhone, el iPad o las Mac; sin embargo, no todos sus productos han sido un éxito. A lo largo de su historia, la compañía fundada por Steve Jobs también ha lanzado equipos que no consiguieron la acogida esperada y terminaron siendo un fracaso comercial.

Uno de esos intentos fallidos fue la QuickTake, la primera cámara digital que Apple lanzó en alianza con Kodak. Aunque era innovadora para la época (dominada por las cámaras de rollo), su elevado precio y otras limitaciones impidieron que captara el interés del público. Por ese motivo, Steve Jobs tomó la decisión de descontinuarla al poco tiempo.

¿Cómo era la cámara digital de Apple?

Todo comenzó en 1992, cuando Apple decidió ampliar su catálogo de productos que, hasta ese entonces, estaba enfocado en computadoras. Fue así cómo iniciaron conversaciones con Kodak (un gigante de la fotografía en aquellos años) para crear la primera cámara digital pensada para el consumidor, y no para un uso profesional o industrial.

En 1994, la compañía de la manzana mordida lanzó la QuickTake 100, una cámara digital bastante compacta que, a diferencia de las cámaras de rollo, permitía ver las imágenes sin necesidad de revelarlas. Solo tenías que con conectarla a una computadora (Windows o Mac) mediante un cable para acceder a tus fotos. Su precio original fue de 749 dólares.

La QuickTake 100 de Apple contaba con una memoria interna capaz de almacenar hasta 32 fotografías, cada una con una resolución de 0.3 megapíxeles, es decir, 320 x 240 píxeles. Un detalle importante es que carecía de minipantalla para visualizar las imágenes y tampoco ofrecía funciones como zoom óptico, enfoque automático ni grabación de video o sonido.

Un año después del lanzamiento de la QuickTake 100, Apple presentó una versión mejorada: la QuickTake 150, que incluía algunas mejoras mínimas, como una mayor capacidad de almacenamiento interno. En 1996, lanzaron la tercera y última versión, la QuickTake 200, que ya no fue desarrollada en alianza con Kodak, sino con Fujifilm.

Este modelo fue más ambicioso, ya que incorporaba una pantalla LCD que permitía previsualizar las imágenes y poder descartarlas si no nos gustaban. Además, permitía expandir su almacenamiento con tarjetas y ofrecía control sobre el enfoque, la apertura, el balance de blancos, etc. Todo esto por un precio de lanzamiento de 600 dólares.

¿Por qué Steve Jobs decidió cancelarla?

El regreso de Steve Jobs a Apple, tras ser despedido en 1985, marcó un antes y un después en la empresa que estuvo a punto de declararse en bancarrota. El empresario tomó varias decisiones clave para salvar la compañía que él había fundado, entre ellas, aliarse con Microsoft, su rival en ese entonces, que invirtió 150 millones de dólares.

También decidió simplificar la línea de productos, eliminando aquellos que no habían tenido éxito. Entre ellos estaban la QuickTake, así como la Apple Pippin, una fallida consola que intentó competir contra Nintendo. Con esta reestructuración, enfocaron sus esfuerzos en productos innovadores como el iPod, iPhone o iPad, que llevaron a Apple a la cima.

Para muchos expertos, la QuickTake fue un producto adelantado a su tiempo. En aquellos años no existían las redes sociales, así que no había una cultura de compartir fotos. Además, pocas personas tenían una computadora en casa, el precio de la cámara no era accesibles y la calidad de las imágenes era baja, algo que recién comenzaría a mejorar a partir de los años 2000.