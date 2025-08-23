¿Quieres borrar tus 'likes' de TikTok? Este truco permite eliminarlos todos en minutos

Cuando ingresas a tu perfil de TikTok, además de tus videos publicados, guardados y compartidos, verás un ícono con forma de corazón. Se trata de la pestaña "Me gusta", donde se muestran todos los videos a los que diste "like". Por lo general, mientras más antigua sea tu cuenta, mayor será la cantidad de contenido que encontrarás en esta sección.

La mayoría de las personas no tiene problemas con esta sección e incluso la revisa con frecuencia para volver a ver videos que les gustaron. Sin embargo, hay usuarios que prefieren ocultarla, ya que no quieren que otra persona (como una pareja, por ejemplo) vea los 'tiktoks' a los que han dado "like" si llegaran a prestar su smartphone.

¿Cómo quitar los 'likes' de TikTok de forma automática?

En la actualidad, el único método que ofrece TikTok para quitar los 'likes' es ingresar a cada uno de los videos y retirar el corazón. Al hacerlo, dicho clip desaparece de la pestaña 'Me gusta'. Lamentablemente, este proceso puede tardar horas, incluso días, dependiendo la cantidad de videos a los que hayas reaccionado desde que creaste tu cuenta.

Afortunadamente, existe un truco que permite eliminar tus 'likes' de TikTok de forma automática, el único problema es que necesitarás instalar una aplicación desarrollada por terceros. Gracias a este software, ya no tendrás que eliminar tus 'me gusta' uno por uno, sino que bastará con pulsar un botón para iniciar este largo proceso.

Según detalla AndroidPhoria, un portal especializado en tecnología, existe una extensión para Google Chrome que puede ahorrarte mucho tiempo eliminaod los 'likes' de tu cuenta. Se llama TikTok All Liked Videos Remover y está disponible en la Chrome Web Store, donde cuenta con una alta valoración de 4.3 sobre 5 estrellas.

Como habrás notado, no se trata de una app para tu celular, sino de una extensión para la versión de escritorio de Google Chrome. Por ese motivo, necesitarás una PC o laptop para usar este método, que te permitirá borrar todos tus "likes" en cuestión de minutos. Si cumples estos requisitos, solo tendrás que seguir estas sencillas instrucciones:

Abre Google Chrome y accede a la página oficial de TikTok

Inicia sesión si aún no lo has hecho

Ingresa a la Chrome Web Store y busca la extensión " TikTok All Liked Videos Remover "

" Pulsa el botón 'Añadir a Chrome' y espera a que se instale en tu navegador

Notarás que, en la barra de extensiones, aparecerá un nuevo ícono con forma de rompecabezas.

Tienes que pulsarlo y elegir la extensión que acabas de instalar

Finalmente, aparecerá un recuadro con el botón 'Start Removing Likes'

Oprímelo para comenzar a eliminar tus 'me gusta' de TikTok. Esto puede tardar, dependiendo del usuario

¿Cómo ocultar tus 'likes' en TikTok?

Por lo general, los 'likes' de TikTok permanecen ocultos y solo pueden ser vistos por el mismo usuario. No obstante, algunas personas pueden tenerlos visibles para sus amigos o cualquier desconocido que entre a su perfil. Es decir, alguien que vea tu cuenta puede saber a qué videos le diste 'me gusta'. Por suerte, esconder esta sección es muy sencillo: