Subestimó a Steve Jobs y su sistema operativo quedó en el olvido: "Podríamos haber sido mejores que el iPhone"

Cuando Steve Jobs presentó el primer iPhone, a principios de 2007, no solo fue elogiado por su innovación, sino que también enfrentó duras críticas de sus competidores. Steve Ballmer, CEO de Microsoft en ese entonces, se burló abiertamente del dispositivo, afirmando que no era adecuado para los negocios y que, por elevado su precio, no tendría éxito.

Steve Ballmer no fue el único que subestimó a Apple. David Wood, fundador de Symbian Software, también lo hizo. En su momento, dijo que el iPhone no representaba una amenaza real, ya que usaba un sistema cerrado que no podría competir con softwares más abiertos, como el suyo, que dominaba el mercado. Años después, se terminaría arrepintiendo.

¿Qué era David Wood, el creador de Symbian?

David Wood es un ingeniero y empresario británico que comenzó su carrera en Psion, una empresa especializada en dispositivos portátiles. Años después, fue uno de los fundadores de Symbian Software, la compañía que desarrolló Symbian OS, el sistema operativo más utilizado en teléfonos móviles antes de la llegada del iPhone y Android.

Fue director de tecnología (CTO) en Symbian Software y tuvo un papel importante en definir la arquitectura del sistema operativo. Gracias a su liderazgo, fabricantes como Nokia, Ericsson y Motorola adoptaron Symbian OS en sus equipos. Sin embargo, todos terminaron abandonando la plataforma en favor de Android y Windows Phone.

Tras el declive de Symbian, Wood se alejó del desarrollo de software y se enfocó en la escritura y el pensamiento futurista. Fundó el grupo London Futurists, dedicado a debatir sobre tecnología y sociedad, y ha publicado varios libros sobre inteligencia artificial, transhumanismo y los posibles futuros de la humanidad.

David Wood admitió que subestimó a Apple

A mediados de 2024, David Wood participó en el foro Digital Enterprise Show, donde reconoció que subestimó a Apple y a su fundador, Steve Jobs. El creador de Symbian OS admitió que, en aquellos años, no supieron adaptarse al cambio que representó iOS y afirmó que, de haberlo hecho, podrían haber superado al iPhone.

"Steve Jobs hizo algunas cosas tremendamente bien, como incorporar mucha más potencia de hardware en estos dispositivos. Los operadores de red le dijeron (y también a nosotros): ‘Haz tus dispositivos pequeños y baratos’. Pero él se negó. Dijo que haría un dispositivo grande y caro", recordó el creador de Symbian, según recoge Applesfera.

"Nos preguntábamos quién iba a pagar por un dispositivo caro, pero él veía claro que iba a ser un negocio disruptivo. Tendremos el coste del dispositivo repartido en dos años. Y eso fue parte de lo que lo hizo exitoso", añadió David Wood, quien reconoció que Apple no solo rompió el esquema de precios, sino que construyó un ecosistema inmenso a su alrededor.