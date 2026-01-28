El streamer Diego Aguilar Carbajal, conocido como Macarius, sorprendió a la influencer y conductora de 'La Manada', Suheyn Cipriani, durante la emisión en vivo del podcast, al aparecer en el espacio digital para hablar abiertamente de su relación. El creador de contenido llegó para aclarar los rumores que los vinculan desde inicios de enero, tras ser captados en actitudes cariñosas con la ex Miss Perú.

Macarius conmueve a Suheyn Cipriani con romántica serenata

El momento más emotivo del streaming ocurrió cuando Macarius sorprendió en el programa con una romántica serenata en vivo, dejando sin palabras a Suheyn Cipriani. Frente a cámaras, el creador de contenido le dedicó tiernas palabras y le pidió que no haga caso a las críticas que han surgido en redes sociales, resaltando lo especial que ella es para él y lo rápido e intenso que ha sido lo que han vivido juntos en tan poco tiempo.

Streamer sorprende a Suheyn Cipriani. Foto: Satélite +

"Me he dado cuenta de que eres una chica maravillosa, eres una chica muy especial para mí. Hemos pasado por muchas cosas en tan poco tiempo. Has entrado como un balazo en mi corazón. He venido a Lima por ti", expresó, asegurando que los comentarios negativos no tienen importancia frente a lo que siente por ella.

Acto seguido, y ante la sorpresa de todos, le preguntó directamente si le gustaría ser su novia, provocando expectativa en el set. Sin dudarlo, Suheyn Cipriani respondió que sí y resaltó su admiración. "Obviamente sí, pero quiero decirte algo igual. Eres maravilloso, te admiro mucho, eres un chico increíble y eres la mejor persona que podría estar a mi lado", manifestó.

Sus compañeros de 'La Manada', Laura Spoya, Gerardo Pe y Mario Irivarren, no ocultaron su emoción y resaltaron el bonito gesto del streamer, celebrando el romántico momento que es viral en redes sociales.