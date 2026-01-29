La exmiss Perú Suheyn Cipriani volvió a acaparar la atención en redes sociales tras sincerarse sobre su relación con el streamer Diego Aguilar Carbajal, conocido como Macarius. Durante una reciente emisión del podcast 'La Manada', la influencer y conductora habló abiertamente sobre los gestos que realizó por amor, revelando que uno de los más recientes fue viajar de Lima a Arequipa en dos oportunidades para estar cerca del creador de contenido arequipeño, cuando atravesaban un momento complicado como pareja.

Suheyn Cipriani viajó dos veces en una semana de Lima a Arequipa por amor

Según contó, ambos atravesaron un alejamiento luego de que Macarius considerara que una relación no sería lo mejor en ese momento. Pese a ello, Suheyn decidió no quedarse de brazos cruzados y tomó la iniciativa de viajar para sorprenderlo.

"Hace poco, cuando fui a ver a Diego a Arequipa, fui a recuperarlo porque habíamos terminado", relató, explicando que sentía la necesidad de estar presente para no dejar que la situación se enfríe aún más. La modelo detalló que el esfuerzo fue doble y costoso, pero motivado por el cariño que sentía.

Tras reconciliarse, Cipriani regresó a Lima, aunque la historia no terminó ahí. Días después, Macarius volvió a expresarle cuánto la extrañaba y ella, sin pensarlo, viajó nuevamente a Arequipa. "A los dos días que fui, me dijo 'Estoy triste, te extraño'. Compré otro vuelo al día siguiente y fui a Arequipa. Fui en la misma semana dos veces y me gasté como 1.000 dólares en pasajes. Es el detalle, inmediatamente fui a verlo porque no quería que se sienta mal", confesó.

La influencer también recordó otra ocasión en la que sintió que dio demasiado por amor, cuando llevó una serenata a un joven que finalmente no la recibió. La relación entre Suheyn Cipriani y Macarius continúa generando revuelo en redes sociales.