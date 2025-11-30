Lita Pezo ayuda a un fan a pedirle matrimonio a su pareja en medio del escenario

La propuesta ocurrió frente a cientos de asistentes que llenaron el Parque de la Exposición. Foto: composiciónLR/TikTok

Celebrando sus diez años de carrera artística, Lita Pezo ofreció un emotivo concierto el sábado 29 de noviembre en el Parque de la Exposición. Lo que parecía una noche dedicada exclusivamente a la música romántica tomó un giro inesperado cuando la cantante se convirtió en cómplice de una pedida de matrimonio que capturó la atención de todos los presentes.

La artista, conocida por su potente voz y cercanía con el público, sorprendió a una de sus seguidoras más fieles al llamarla al escenario sin revelar la verdadera intención detrás de la invitación. En cuestión de minutos, la noche se transformó en un momento inolvidable para una pareja de fans.

¿Qué pasó en el concierto de Lita Pezo?

La presentación de Lita Pezo reunió a cientos de asistentes de todas las edades, quienes llegaron para celebrar junto a ella una década de trayectoria. El evento, realizado en el emblemático Parque de la Exposición, incluyó un repertorio compuesto por temas propios y clásicos del género romántico que definieron su carrera.

Durante una pausa entre canciones, la cantante tomó el micrófono y se dirigió a su audiencia con un mensaje especial: “Yo sé nombres de mis fans que han venido esta noche. Hay una en particular que siempre me escribe, Aly Flores”, expresó mientras la invitaba a subir al escenario.

Aly, visiblemente emocionada, compartió con Lita cuáles eran sus canciones favoritas. Ambas entonaron juntas el tema ‘Dicen’, sin que el público supiera que detrás del acto se preparaba una sorpresa aún mayor. Mientras la canción avanzaba, la intérprete guio discretamente a su fan hacia una parte del escenario donde la esperaba su pareja, arrodillado y con un anillo en mano.

“Quería que sea algo especial. Sé lo mucho que te gusta Lita y esperé este momento para poder hacerlo. Quería pedirte si quieres casarte conmigo", dijo el joven.

¿Cómo ayudó Lita Pezo a la pedida de mano?

La participación de Lita Pezo en esta pedida de matrimonio fue clave para el impacto emocional del momento. La cantante no solo prestó su escenario, sino que se integró con naturalidad en la sorpresa, fortaleciendo la conexión con su comunidad de seguidores. Su intervención hizo posible que el acto pasara de lo privado a lo inolvidable.

Tras la propuesta, Aly Flores aceptó el compromiso entre lágrimas y abrazos, generando una ola de aplausos y vítores en todo el recinto. Lita no tardó en felicitar a la pareja públicamente y animar al público a celebrar el momento. Luego, con la misma calidez que caracteriza sus presentaciones, retomó el show.