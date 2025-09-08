El periodista Víctor Caballero, conocido como Curwen, regresó a La República y no dudó en responder a usuarios que cuestionaron sobre la posible competencia que habría con el podcast 'Good Time' por poseer un horario similar. Al respecto, el youtuber enfatizó que son contenidos diferentes.

Curwen se entera de que su nuevo programa tiene un horario muy similar a Good Time

Durante la reciente edición de 'Habla Good', Curwen expresó a sus compañeros del podcast sobre la sorpresa que se llevó al ser cuestionado por varios usuarios del canal 'Todo Good' a raíz de su nuevo programa. De esta forma, su compañero del podcast Tonino le aclaró que esto se debería a que 'Curwen en La República' se emite 20 minutos después de 'Good Time', es decir, 11.20 a. m.

Al respecto, Curwen se mostró sorprendido, pero enfatizó que no sería competencia con Good Time aseverando que serían públicos muy diferentes. "Pero igual no es competencia, yo soy una hormiguita", indicó.

En otra oportunidad, el youtuber fue muy directo con aquellos usuarios que lo tildaron de 'desleal' con el canal 'Todo Good' y comentó que puede generar su propia audiencia debido a su experiencia en redes sociales. "Ah voy a competir con Good Time, por favor, yo solito, yo no necesito pollera, mira en un mes, me tumbo a Good Time", arremetió entre bromas.

¿En qué horario se emite 'Curwen en La República'?

El periodista y youtuber Curwen regresó a La República con un nuevo espacio digital a fin de ampliar la cobertura rumbo a las Elecciones Generales 2026 en Perú. La edición 'Curwen en La República' se emite de lunes a viernes a las 11.20 a. m. El programa se suma a otras propuestas como 'Sin guion', conducido por Rosa María Palacios y 'Arde Troya', con Juliana Oxenford.

Cabe resaltar, que Curwen seguirá emitiendo su programa 'Brutalidad política', que se emite los lunes, miércoles y viernes a las 6.00 p.m., y este contenido también será compartido en La República.