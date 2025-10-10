En pleno programa en vivo de 'Ouke', las y los panelistas no tardaron en comentar lo ocurrido y calificaron la acción del nuevo presidente del Perú como un intento evidente por limpiar su imagen. | Foto: composición LR/BBC/YouTube - Carlos Orozco

En pleno programa en vivo de 'Ouke', las y los panelistas no tardaron en comentar lo ocurrido y calificaron la acción del nuevo presidente del Perú como un intento evidente por limpiar su imagen. | Foto: composición LR/BBC/YouTube - Carlos Orozco

El reciente nombramiento de José Jerí como nuevo mandatario del Perú ha sido uno de los temas más comentados en las últimas horas. Por ello, el perfil del flamante presidente ha estado en boca de todas las personas integrantes del programa de streaming 'Ouke', quienes descubrieron que había eliminado de su cuenta personal de Instagram a los perfiles indecorosos que seguía.

La limpieza que hizo José Jerí en su cuenta personal de Instagram

Durante el programa en vivo de 'Ouke', entre bromas de los panelistas mientras revisaban a quiénes seguía José Jerí, la conversación tomó un giro curioso al notar que varias de las cuentas habían desaparecido de su lista de seguidos. Los conductores comentaron entre risas que el ahora presidente realizó una “terrible limpieza” justo después de asumir el cargo, en un intento evidente por cuidar su imagen pública.

Tras descubrirse que, aparentemente, el nuevo mandatario seguía cuentas vinculadas al contenido para adultos y a figuras del entretenimiento erótico, los panelistas de 'Ouke' no tardaron en reaccionar con sorpresa y humor. Entre risas, comentaron que este detalle había pasado inadvertido hasta que asumió la presidencia, lo cual generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

Usuarios comentan el divertido momento que involucra al nuevo presidente del Perú

Las y los usuarios no desaprovecharon la oportunidad de dejar comentarios ocurrentes en TikTok tras el reciente hallazgo en la cuenta personal de Instagram de José Jerí, quien ha estado en el centro de la conversación pública durante las últimas horas. Entre los mensajes más destacados que dejaron los cibernautas: ''Mi presi”, “Somos seres humanos, no tiene nada de malo. ¡Vamos a darle la oportunidad de hacer su trabajo!”, “Me recuerda a mi ex cuando le agarré el celular y no se lo esperaba”, “Igual que mi ex cuando le encontraba una nueva infidelidad” o “Pero él quiere cambiar pues, déjenlo”, fueron algunas de las menciones que dejaron los internautas.