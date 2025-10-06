HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     
Anuncian paro de 48 horas si no se reúnen con Dina Boluarte
Anuncian paro de 48 horas si no se reúnen con Dina Boluarte     Anuncian paro de 48 horas si no se reúnen con Dina Boluarte     Anuncian paro de 48 horas si no se reúnen con Dina Boluarte     
Streamers

Mario Irivarren arremete contra el Gobierno y apoya el Paro de Transportistas: “¿Tan podrido está el sistema?”

Durante el Paro de Transportistas en Lima, Mario Irivarren criticó duramente al Gobierno por su falta de acción frente a la inseguridad que afecta a conductores y ciudadanos.

El 90% del transporte en Lima y Callao se paralizó el 6 de octubre, según gremios. Foto: composiciónLR/YouTube/Mabel Alva
El 90% del transporte en Lima y Callao se paralizó el 6 de octubre, según gremios. Foto: composiciónLR/YouTube/Mabel Alva

El Paro de Transportistas realizado el lunes 6 de octubre en Lima dejó en evidencia la grave crisis de seguridad que golpea a la capital peruana. La medida, convocada tras el asesinato de múltiples choferes a manos de organizaciones criminales, paralizó cerca del 90% del transporte público en Lima y Callao.

La protesta, silenciosa pero contundente, no solo paralizó unidades, sino que también reavivó el debate público sobre la eficacia del Gobierno ante el avance del crimen. En este contexto, el conductor de televisión Mario Irivarren alzó la voz en el programa digital 'Good Time', lanzando duras críticas al Ejecutivo y reflejando el sentir colectivo de miles de limeños.

PUEDES VER: Conductor conmueve durante paro de transportistas con cartel: 'Mis hijos me esperan', y envía fuerte mensaje a Dina Boluarte: "No es mi presidenta"

lr.pe

Paro de Transportistas, 6 de octubre: ¿qué dijo Mario Irivarren sobre la medida?

Durante su intervención en 'Good Time', Mario Irivarren fue directo con sus cuestionamientos hacia el Gobierno, manifestando su frustración frente a la falta de respuestas ante una problemática que ha escalado con violencia.

“Lo que yo quisiera terminar de entender, sin decir cosas que tal vez estén de más. ¿Por qué, si este es un problema que viene pasando desde hace mucho, si la gente ha levantado su voz de protesta en más de una oportunidad, por qué no mejora?”, expresó en vivo.

El conductor también fue más allá al cuestionar directamente al sistema de justicia y a las autoridades responsables. “¿Tan podrido está el sistema? Que ya no importa que todo el país entero se levante en contra de ellos y aun así no podemos controlar la situación. ¿A ese punto hemos llegado?”, añadió.

Dina Boluarte minimiza paro de transportistas

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció sobre el nuevo paro de transportistas que se realiza este lunes 6 de octubre en Lima y Callao, minimizando las manifestaciones de los trabajadores al señalar que sus protestas de "24 o 48 horas no resuelve el problema" de criminalidad.

"Los asesinatos de sus compañeros de trabajo nos duele también como Gobierno, por ello estamos dando la lucha todos los días, nuestra policía está en la calle todos los días, pero un paro de 24 o 48 horas, hermano transportista, no resuelve y no va a resolver el problema, todos tenemos que sumar", comentó.

"Las denuncias que lleguen a los celulares de esos extorsionadores, a la ciudadanía en general, no abran esas llamadas, no abran esos mensajes, pero lo que sí tienen que hacer es anotar el número que haya ingresado a vuestro celular, contacto que no lo tienen registrado como parte del directorio, no respondan, pero sí den cuenta a la Policía, de aquellos números o WhatsApp de los que están mandando mensajes", agregó.

Notas relacionadas
Mario Irivarren explica por qué no corrigió a Johanna San Miguel tras comentarios despectivos a Tonino: "No se me disparó ninguna alarma"

Mario Irivarren explica por qué no corrigió a Johanna San Miguel tras comentarios despectivos a Tonino: "No se me disparó ninguna alarma"

LEER MÁS
Mario Irivarren cuenta que famoso video de Alondra García cantando 'Mi declaración de amor' era dedicada a él y no a Paolo Guerrero: "Lo grabó en mi carro"

Mario Irivarren cuenta que famoso video de Alondra García cantando 'Mi declaración de amor' era dedicada a él y no a Paolo Guerrero: "Lo grabó en mi carro"

LEER MÁS
'Majo con Sabor' sorprende a Mario Irivarren con inesperado troleo sobre Onelia Molina: "Es su amiga encima"

'Majo con Sabor' sorprende a Mario Irivarren con inesperado troleo sobre Onelia Molina: "Es su amiga encima"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tiktoker Zully responde que un kilo de piedras pesa más que uno de algodón en Miss Primavera y fans la respaldan: "Fue a propósito"

Tiktoker Zully responde que un kilo de piedras pesa más que uno de algodón en Miss Primavera y fans la respaldan: "Fue a propósito"

LEER MÁS
Rosa María Palacios bromea a Curwen en vivo por su particular estilo de conducción: "Víctor, voy a hablar con tu mamá"

Rosa María Palacios bromea a Curwen en vivo por su particular estilo de conducción: "Víctor, voy a hablar con tu mamá"

LEER MÁS
Joven se lesiona en show de Habla Good en el Canout y recibe atención médica: “Valió la pena”

Joven se lesiona en show de Habla Good en el Canout y recibe atención médica: “Valió la pena”

LEER MÁS
Fanodric se pronuncia en sus redes sociales luego de su polémica agresión: ''Me emboscaron más de 15''

Fanodric se pronuncia en sus redes sociales luego de su polémica agresión: ''Me emboscaron más de 15''

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Streamers

Tiktoker Zully responde que un kilo de piedras pesa más que uno de algodón en Miss Primavera y fans la respaldan: "Fue a propósito"

Rosa María Palacios bromea a Curwen en vivo por su particular estilo de conducción: "Víctor, voy a hablar con tu mamá"

Joven se lesiona en show de Habla Good en el Canout y recibe atención médica: “Valió la pena”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025