Mario Irivarren arremete contra el Gobierno y apoya el Paro de Transportistas: “¿Tan podrido está el sistema?”

El Paro de Transportistas realizado el lunes 6 de octubre en Lima dejó en evidencia la grave crisis de seguridad que golpea a la capital peruana. La medida, convocada tras el asesinato de múltiples choferes a manos de organizaciones criminales, paralizó cerca del 90% del transporte público en Lima y Callao.

La protesta, silenciosa pero contundente, no solo paralizó unidades, sino que también reavivó el debate público sobre la eficacia del Gobierno ante el avance del crimen. En este contexto, el conductor de televisión Mario Irivarren alzó la voz en el programa digital 'Good Time', lanzando duras críticas al Ejecutivo y reflejando el sentir colectivo de miles de limeños.

Paro de Transportistas, 6 de octubre: ¿qué dijo Mario Irivarren sobre la medida?

Durante su intervención en 'Good Time', Mario Irivarren fue directo con sus cuestionamientos hacia el Gobierno, manifestando su frustración frente a la falta de respuestas ante una problemática que ha escalado con violencia.

“Lo que yo quisiera terminar de entender, sin decir cosas que tal vez estén de más. ¿Por qué, si este es un problema que viene pasando desde hace mucho, si la gente ha levantado su voz de protesta en más de una oportunidad, por qué no mejora?”, expresó en vivo.

El conductor también fue más allá al cuestionar directamente al sistema de justicia y a las autoridades responsables. “¿Tan podrido está el sistema? Que ya no importa que todo el país entero se levante en contra de ellos y aun así no podemos controlar la situación. ¿A ese punto hemos llegado?”, añadió.

Dina Boluarte minimiza paro de transportistas

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció sobre el nuevo paro de transportistas que se realiza este lunes 6 de octubre en Lima y Callao, minimizando las manifestaciones de los trabajadores al señalar que sus protestas de "24 o 48 horas no resuelve el problema" de criminalidad.

"Los asesinatos de sus compañeros de trabajo nos duele también como Gobierno, por ello estamos dando la lucha todos los días, nuestra policía está en la calle todos los días, pero un paro de 24 o 48 horas, hermano transportista, no resuelve y no va a resolver el problema, todos tenemos que sumar", comentó.

"Las denuncias que lleguen a los celulares de esos extorsionadores, a la ciudadanía en general, no abran esas llamadas, no abran esos mensajes, pero lo que sí tienen que hacer es anotar el número que haya ingresado a vuestro celular, contacto que no lo tienen registrado como parte del directorio, no respondan, pero sí den cuenta a la Policía, de aquellos números o WhatsApp de los que están mandando mensajes", agregó.