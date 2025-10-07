Curwen recibe beso sorpresa en su cumpleaños, pero era su novia disfrazada: "Se le bajó la presión"

El periodista Víctor Caballero, conocido en redes sociales como Curwen, tuvo una emotiva sorpresa de cumpleaños en el podcast 'Habla Good'. El creador de contenido no se imaginó que su novia Carla Campos-Salazar llegaría hasta el set de grabación. Como se sabe, la pareja anunció su matrimonio para el 2026 y se muestran más enamorados que nunca.

Carla Campos-Salazar sorprendió a Curwen por su cumpleaños

Durante la reciente emisión del programa digital de 'Habla Good' en YouTube, Curwen recibió un afectuoso saludo de sus compañeros Antonio Crespo Galán (Furrey), José Luis Rodríguez (Pelao) y Anthony Alencastre (Tonino).

Asimismo, se presentó el elenco de 'Los Bainrots en el Circo', quienes entretuvieron al youtuber y a sus seguidores. Sin embargo, Curwen no imaginó que uno de los personajes era, en realidad, su novia.

De pronto, lo vendaron y recibió un beso. El youtuber quedó espantado, pero luego se dio cuenta de que era su novia, Carla Campos-Salazar. "¿Qué haces acá?", comentó muy confundido y abrazó a su pareja. Todo el equipo de 'Habla Good' estalló en risas.

Usuarios bromean sobre la sorpresa a Curwen

El clip no tardó en generar divertidas reacciones. Varios usuarios bromearon sobre el inesperado momento y otros sobre el rostro del youtuber cuando recibió el beso sorpresa. "Se le bajó la presión", "En serio se asustó", "Vio su vida pasar ante sus ojos", indicaron cibernautas.