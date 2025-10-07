HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato
Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato      Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato      Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato      
Streamers

Curwen recibe beso sorpresa en su cumpleaños, pero era su novia disfrazada: "Se le bajó la presión"

La sorpresa generó risas entre el equipo de 'Habla Good' y reacciones divertidas en redes sociales, donde usuarios bromearon sobre la confusión del youtuber.

"Sintió el verdadero terror", bromearon usuarios.
"Sintió el verdadero terror", bromearon usuarios. | Foto: composición LR/ Todo Good/ YouTube

El periodista Víctor Caballero, conocido en redes sociales como Curwen, tuvo una emotiva sorpresa de cumpleaños en el podcast 'Habla Good'. El creador de contenido no se imaginó que su novia Carla Campos-Salazar llegaría hasta el set de grabación. Como se sabe, la pareja anunció su matrimonio para el 2026 y se muestran más enamorados que nunca.

Carla Campos-Salazar sorprendió a Curwen por su cumpleaños

Durante la reciente emisión del programa digital de 'Habla Good' en YouTube, Curwen recibió un afectuoso saludo de sus compañeros Antonio Crespo Galán (Furrey), José Luis Rodríguez (Pelao) y Anthony Alencastre (Tonino).

PUEDES VER: Zully se reencuentra con amigas que conoció cuando era vendedora ambulante en Los Olivos: "Las reales"

lr.pe

Asimismo, se presentó el elenco de 'Los Bainrots en el Circo', quienes entretuvieron al youtuber y a sus seguidores. Sin embargo, Curwen no imaginó que uno de los personajes era, en realidad, su novia.

De pronto, lo vendaron y recibió un beso. El youtuber quedó espantado, pero luego se dio cuenta de que era su novia, Carla Campos-Salazar. "¿Qué haces acá?", comentó muy confundido y abrazó a su pareja. Todo el equipo de 'Habla Good' estalló en risas.

PUEDES VER: Rosa María Palacios bromea a Curwen en vivo por su particular estilo de conducción: "Víctor, voy a hablar con tu mamá"

lr.pe

Usuarios bromean sobre la sorpresa a Curwen

El clip no tardó en generar divertidas reacciones. Varios usuarios bromearon sobre el inesperado momento y otros sobre el rostro del youtuber cuando recibió el beso sorpresa. "Se le bajó la presión", "En serio se asustó", "Vio su vida pasar ante sus ojos", indicaron cibernautas.

Notas relacionadas
Curwen explota contra Dina Boluarte por decir a los peruanos que no contesten a extorsionadores: "Con razón este país esta cagad*"

Curwen explota contra Dina Boluarte por decir a los peruanos que no contesten a extorsionadores: "Con razón este país esta cagad*"

LEER MÁS
Rosa María Palacios bromea a Curwen en vivo por su particular estilo de conducción: "Víctor, voy a hablar con tu mamá"

Rosa María Palacios bromea a Curwen en vivo por su particular estilo de conducción: "Víctor, voy a hablar con tu mamá"

LEER MÁS
Joven se lesiona en show de Habla Good en el Canout y recibe atención médica: “Valió la pena”

Joven se lesiona en show de Habla Good en el Canout y recibe atención médica: “Valió la pena”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tiktoker Zully responde que un kilo de piedras pesa más que uno de algodón en Miss Primavera y fans la respaldan: "Fue a propósito"

Tiktoker Zully responde que un kilo de piedras pesa más que uno de algodón en Miss Primavera y fans la respaldan: "Fue a propósito"

LEER MÁS
Rosa María Palacios bromea a Curwen en vivo por su particular estilo de conducción: "Víctor, voy a hablar con tu mamá"

Rosa María Palacios bromea a Curwen en vivo por su particular estilo de conducción: "Víctor, voy a hablar con tu mamá"

LEER MÁS
Joven se lesiona en show de Habla Good en el Canout y recibe atención médica: “Valió la pena”

Joven se lesiona en show de Habla Good en el Canout y recibe atención médica: “Valió la pena”

LEER MÁS
Fanodric se pronuncia en sus redes sociales luego de su polémica agresión: ''Me emboscaron más de 15''

Fanodric se pronuncia en sus redes sociales luego de su polémica agresión: ''Me emboscaron más de 15''

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Streamers

Tiktoker Zully responde que un kilo de piedras pesa más que uno de algodón en Miss Primavera y fans la respaldan: "Fue a propósito"

Rosa María Palacios bromea a Curwen en vivo por su particular estilo de conducción: "Víctor, voy a hablar con tu mamá"

Joven se lesiona en show de Habla Good en el Canout y recibe atención médica: “Valió la pena”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025