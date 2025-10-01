El youtuber Gerardo Pe reveló una sorprendente experiencia cuando atravesaba uno de sus peores momentos económicos tras dejar el canal 'De Barrio' en Youtube. El hoy conductor de 'Good Time' explicó a sus compañeros, Laura Spoya y Mario Irivarren, que cuando atravesaba esta incertidumbre financiera rezó con mucha fe y se encomendó a Dios. Para su sorpresa, al día siguiente resultó con un depósito de S/15.000.

Gerardo Pe comparte emotiva historia de fe en su peor momento económico

Durante la última emisión del podcast 'Good Time' en YouTube, Gerardo Pe contó un momento crítico de su vida cuando vivía en un departamento junto a varios amigos. Aseguró que estaba completamente endeudado y necesitaba dinero lo más pronto. Ante ello, oró intensamente y puso su situación en manos de Dios.

"Tenía cero soles en la cuenta y una noche donde ya no podía más. 'Ayúdame, ayúdame. Estoy cero, necesito pagar muchas cosas'", contó.

Al día siguiente recibió un depósito de S/15.000 que describió como 'milagroso'. El dinero correspondía a su monetización por su canal de YouTube, que de forma coincidente se hizo efectiva al día siguiente de sus constantes oraciones. El youtuber explicó que sí tuvo conversaciones con encargados de la plataforma, pero que el tema se quedó estancado por más de 4 meses.

"La transferencia era de YouTube, me había pagado todo lo que se había acumulado de los 5 o 6 años que creé mi canal, me llegó justo al día siguiente de haberle pedido. Ese sí es un milagro", resaltó. Añadió que esta experiencia lo marcó profundamente.