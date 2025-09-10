Mario Irivarren explicó que fue él quien tuvo que darle la noticia a su madre sobre el fallecimiento de su abuelo. | Foto: composición LR/YouTube/Good Time

Mario Irivarren explicó que fue él quien tuvo que darle la noticia a su madre sobre el fallecimiento de su abuelo. | Foto: composición LR/YouTube/Good Time

En el reciente streaming 'Habla Good', Mario Irivarren sorprendió a sus seguidores al anunciar el fallecimiento de su abuelo materno. Según comentó el participante de 'EEG', se enteró de la triste noticia en horas de la mañana. Aunque lo tomó con calma, lo más difícil para él fue tener que comunicarle lo sucedido a su madre, quien ese momento se encontraba durmiendo en una de las habitaciones de la casa.

Pese a que señaló que en varias ocasiones había preparado a su madre por la avanzada edad de su abuelo, quien tenía 96 años, esto no hizo que fuera más fácil tener que comunicarle sobre su fallecimiento. "En horas de la mañana falleció mi abuelo. Cuando me estaba alistando para venir al programa, me llegó la llamada de mi hermana con la noticia, entonces, fui yo quien tuvo que encargarse de darle la noticia a mi mamá (...) Ya era una situación que se venía venir. Era un hombre mayor (...) Yo ya había preparado a mi mamá muchas veces, ya habíamos tenido esta conversación.", señaló Mario Irivarren.

Mario Irivarren revela cómo fue darle la noticia a su madre sobre el fallecimiento de su abuelo

Según explicó el conductor de 'Habla Good', su hermana le pidió que fuera él quien le comunicara a su madre el fallecimiento de su abuelo. Este momento le resultó muy difícil, ya que no encontraba las palabras adecuadas para hacerlo. Contó que ingresó a su habitación con la intención de iniciar una conversación normal; sin embargo, al ver que su tío comenzó a llamarla, comprendió que debía decirle lo sucedido.

"No sabía cómo hacerlo. Entré al cuarto a decirle: 'Mamá, ¿tienes mis pastillas?'. Estaba cómo: ¿está bonito el día, no? En eso, entra la llamada de mi tío y dije: 'le va a contar' Le chapo el celular, aprieto el botón para que no entre la llamada y le digo: 'Está que te llama mi tío Jorge, pero no me salía (cómo la noticia). Mi mamá estaba echada y al final tuve que hacerlo. Mi mamá metió un brinco y le dije: 'Ya tranquila, esto ya lo habíamos hablado'", comentó.