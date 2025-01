Luis Carlos Burneo, conocido como Henry Spencer, ha desatado una gran controversia con su reciente video en YouTube. En las imágenes virales, que ya superan las 65 mil reproducciones, documenta cómo fue intervenido por agentes de la Policía Nacional y fiscalizadores de la Municipalidad de San Miguel mientras regalaba peluches de capibaras en la calle Mantaro, ubicada cerca de un popular centro comercial del distrito.

El incidente se dio cuando el creador de contenido recorría la Avenida Boulevard Plaza Mantaro, colocando pequeños peluches de capibaras sobre las cabezas de los transeúntes, en una original dinámica que aprovechaba la popularidad de este roedor en Perú. Sin embargo, en pleno desarrollo de una entrevista, agentes municipales lo interrumpieron y le exigieron retirarse del lugar, alegando que se encontraba en una zona privada y que estaba generando aglomeraciones.

Agentes exigieron a Henry Spencer que se retire

Dos agentes municipales interrumpieron el momento en que Henry Spencer entregaba un pequeño peluche de capibara a una joven en la calle Mantaro, San Miguel. Le exigieron retirarse, argumentando que necesitaba un permiso para realizar entrevistas en una "zona privada".

“Todo esto es privado, pertenece al centro comercial, es propiedad privada”, afirmó uno de los agentes fiscalizadores, lo que dejó indignado al youtuber. “¿Esto no es la calle?”, cuestionó Spencer. En respuesta, otro agente alzó la voz y declaró: “Esta es la calle y la calle es de la Municipalidad. Estás haciendo publicidad y generando aglomeraciones. Necesitas un permiso para estar aquí”.

Ante la negativa de Henry Spencer de abandonar el lugar, los fiscalizadores le advirtieron que llamarían a la policía para que lo identifique y lo sancione con una multa. Este enfrentamiento también incomodó a los transeúntes, quienes no podían creer los argumentos de los agentes municipales.

Policía interviene a Henry Spencer

Un policía llegó al lugar tras el llamado del personal de la Municipalidad de San Miguel, lo que provocó mucho más la molestia de Henry Spencer. El youtuber cuestionó la intervención, señalando que el agente debería enfocarse en tareas prioritarias en vez de atender supuestas aglomeraciones que, según los videos, nunca ocurrieron.

"No entiendo cómo colocar un muñequito en la cabeza de la gente puede ser motivo para que fiscalizadores nos molesten y lo llamen a usted que debería estar cuidando a la población y no identificando a gente que está colocando muñequitos de capibara, me preocupa un poquito eso. ¿A usted no le preocupa?", le reprochó de manera seria y directa ante la atenta mirada del policía.

El incidente desató un intenso debate en redes sociales sobre la presunta privatización de la calle Mantaro, vigilada por fiscalizadores municipales debido a su cercanía con un centro comercial. Además, cientos de usuarios expresaron su respaldo al creador de contenido, destacando su valentía y respetar su derecho de expresión. Por otro lado, la Municipalidad de San Miguel, mediante un comunicado en sus redes sociales, sancionó a los fiscalizadores asegurando que no estaban actuando de acuerdo a sus funciones.