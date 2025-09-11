HOYSuscripcion LR Focus

Curwen cuestiona a Fito Páez tras reclamo en pleno concierto: "¿Tengo que comportarme como él quiera?"

Youtuber criticó las declaraciones de Fito Páez tras su concierto en Lima, donde destacó la libertad del público para disfrutar.

“A ver si despertamos un poquito”, indicó Fito Páez durante concierto en Lima.
“A ver si despertamos un poquito”, indicó Fito Páez durante concierto en Lima. | Foto: composición LR/ Todo Good /YouTube

El periodista peruano Víctor Caballero, conocido en redes sociales como Curwen, generó varias reacciones tras analizar las declaraciones de Fito Páez durante su concierto en Lima. El integrante del podcast 'Habla Good' en Youtube mostró su molestia con el artista argentino señalando que no todos los asistentes tienen por qué responder de forma efusiva.

Curwen sobre concierto de Fito Páez:

Durante la emisión del streaming 'Habla Good' en Youtube, Curwen mostró su molestia con la reacción del cantante Fito Páez en su reciente show en Costa 21. El creador de contenido resaltó que el público puede disfrutar del concierto como desee. "¿No puedo escuchar?", cuestionó.

PUEDES VER: Curwen sorprende al revelar el presupuesto para su boda con Carla Campos-Salazar: “Si quiere la Catedral, yo la consigo"

lr.pe

También dejó entrever que cada espectador tiene derecho a vivir la música a su manera, sin sentirse presionado por el artista. "Me estás diciendo, que pago mi entrada, asisto y encima, ¿tengo que comportarme como él quiera?",

¿Qué pasó en el concierto de Fito Páez en Lima?

Durante su reciente concierto en Lima, Fito Páez interpretó algunos de sus temas más emblemáticos, como “El amor después del amor” y “11 y 6”, cautivando a muchos de los asistentes. Sin embargo, a medida que avanzaba el show, el artista argentino percibió una respuesta del público menos efusiva de lo esperado, lo que lo llevó a manifestar su incomodidad desde el escenario.

PUEDES VER: Streamer Sacha revela las jugosas ganancias de sus cliperos: “8 sueldos mínimos, no es broma”

lr.pe

En varios momentos del concierto, Páez interpeló al público pidiendo mayor energía: “Prendé a la gente, por favor” y “A ver si despertamos un poquito”, dijo, visiblemente molesto. Incluso llegó a comparar el ambiente con un “cementerio” antes de ofrecer disculpas: “Sepan disculpar, parece un cementerio esto, no una fiesta de rock and roll. Lo vamos a solucionar para la próxima vez”.

Tras la viralización del incidente en redes sociales, varios de los asistentes comentaron que esto supuestamente se generó debido a que se colocaron sillas en algunas zonas del show y no pudo generarse un ambiente propio de un concierto de rock.

Curwen sorprende al revelar el presupuesto para su boda con Carla Campos-Salazar: “Si quiere la Catedral, yo la consigo"

Curwen sorprende al revelar el presupuesto para su boda con Carla Campos-Salazar: “Si quiere la Catedral, yo la consigo"

Curwen sobre Juan José Santiváñez: "Él ha sido designado ministro de Justicia porque quiere sacar al Perú de la Corte IDH"

Curwen sobre Juan José Santiváñez: "Él ha sido designado ministro de Justicia porque quiere sacar al Perú de la Corte IDH"

Curwen promete que regalará 10.000 panes con chicharrón con el 'Pelao' si Perú gana el 'Mundial de desayunos' de Ibai Llanos: "Todos te aman"

Curwen promete que regalará 10.000 panes con chicharrón con el 'Pelao' si Perú gana el 'Mundial de desayunos' de Ibai Llanos: "Todos te aman"

'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos EN VIVO: minuto a minuto de la votación entre Perú y Venezuela y cómo apoyar al pan con chicharrón

'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos EN VIVO: minuto a minuto de la votación entre Perú y Venezuela y cómo apoyar al pan con chicharrón

Mario Irivarren lamenta fallecimiento de su abuelo y relata lo difícil que fue darle la noticia a su madre: "Fue complicado"

Mario Irivarren lamenta fallecimiento de su abuelo y relata lo difícil que fue darle la noticia a su madre: "Fue complicado"

¡Perú a la final del Mundial de Desayunos! Pan con chicharrón vence a la marraqueta de Chile y se enfrentará a Venezuela

¡Perú a la final del Mundial de Desayunos! Pan con chicharrón vence a la marraqueta de Chile y se enfrentará a Venezuela

Streamers son abordados por la PNP al ingresar sin permiso al Presbítero Maestro, pero lanzan amenaza: “Ya está marcado ese tío"

Streamers son abordados por la PNP al ingresar sin permiso al Presbítero Maestro, pero lanzan amenaza: “Ya está marcado ese tío"

