El periodista peruano Víctor Caballero, conocido en redes sociales como Curwen, generó varias reacciones tras analizar las declaraciones de Fito Páez durante su concierto en Lima. El integrante del podcast 'Habla Good' en Youtube mostró su molestia con el artista argentino señalando que no todos los asistentes tienen por qué responder de forma efusiva.

Curwen sobre concierto de Fito Páez:

Durante la emisión del streaming 'Habla Good' en Youtube, Curwen mostró su molestia con la reacción del cantante Fito Páez en su reciente show en Costa 21. El creador de contenido resaltó que el público puede disfrutar del concierto como desee. "¿No puedo escuchar?", cuestionó.

También dejó entrever que cada espectador tiene derecho a vivir la música a su manera, sin sentirse presionado por el artista. "Me estás diciendo, que pago mi entrada, asisto y encima, ¿tengo que comportarme como él quiera?",

¿Qué pasó en el concierto de Fito Páez en Lima?

Durante su reciente concierto en Lima, Fito Páez interpretó algunos de sus temas más emblemáticos, como “El amor después del amor” y “11 y 6”, cautivando a muchos de los asistentes. Sin embargo, a medida que avanzaba el show, el artista argentino percibió una respuesta del público menos efusiva de lo esperado, lo que lo llevó a manifestar su incomodidad desde el escenario.

En varios momentos del concierto, Páez interpeló al público pidiendo mayor energía: “Prendé a la gente, por favor” y “A ver si despertamos un poquito”, dijo, visiblemente molesto. Incluso llegó a comparar el ambiente con un “cementerio” antes de ofrecer disculpas: “Sepan disculpar, parece un cementerio esto, no una fiesta de rock and roll. Lo vamos a solucionar para la próxima vez”.

Tras la viralización del incidente en redes sociales, varios de los asistentes comentaron que esto supuestamente se generó debido a que se colocaron sillas en algunas zonas del show y no pudo generarse un ambiente propio de un concierto de rock.