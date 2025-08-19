HOYSuscripcion LR Focus

EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     
Streamers

Curwen critica a influencers que habrían sido considerados por el INEI para campaña de publicidad: "Para recibir platita, ahí sí qué rico"

El youtuber Víctor Caballero juzgó a los influencers que habrían sido considerados como parte de la campaña de publicidad del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Curwen lanzó sus críticas a los influencers en el podcast 'Brutalidad política'.
Curwen lanzó sus críticas a los influencers en el podcast 'Brutalidad política'. | Foto: composición LR/El diario de Curwen

Curwen lanzó cuestionamientos a los influencers que aceptarían participar en una campaña del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), por la cual recibirían la suma de S/30.000. El youtuber peruano resaltó que los creadores de contenido se presentan como 'apolíticos', pero de todas maneras aceptarían esa suma.

Víctor Caballero aseguró que tenía la primicia sobre la lista de influencers que el INEI cotizó para llevar a cabo su campaña de publicidad. Sin embargo, por redes sociales se difundieron los nombres de las personas y programas que la entidad evaluaba para el censo nacional 2025.

PUEDES VER: INEI niega haber contratado influencers para la actual campaña de Censos Nacionales 2025

lr.pe

Curwen arremete contra influencers que salen en la lista de cotización del INEI

A través del podcast 'Brutalidad política', Víctor Caballero criticó, en tono de broma, a los creadores de contenido peruanos que salen en una lista del organismo. "Amigo influencer que dice: 'Ay, yo soy apolítico, yo no me meto en esos temas'. Pero para recibir la platita del INEI adscrita a la PCM. Ahí sí que rico", sostuvo el youtuber.

Por este motivo, Curwen señaló que estaba emocionado por compartir los nombres de los influencers que salían en la lista de cotización de la entidad para promocionar la campaña del censo nacional 2025. Sin embargo, el periodista Paolo Benza difundió el listado a través de su cuenta de X, dónde se detallaron nombres como El Chico de las Noticias, Phillip Chu Joy, Valentino, entre otros.

PUEDES VER: Influencers niegan haber sido cotizados por el INEI para publicidad en los Censos Nacionales 2025: se ofrecía S/30.000 por video en TikTok

lr.pe

INEI responde a la difusión de la lista de influencers

A través de su cuenta X, el INEI subrayó que, hasta la fecha, no ha contratado ningún influencer para formar parte de una campaña. Incluso, la entidad pública comunicó que no está considerado dentro de los planes de publicidad. Por otro lado, los creadores de contenido mencionados usaron sus redes sociales para asegurar que no han recibido ninguna comunicación del organismo.

Tweet del INEI ante la difusión de la lista de influencers. Foto: INEI

Tweet del INEI ante la difusión de la lista de influencers. Foto: INEI

