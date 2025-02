Las últimas horas en Universitario estuvieron movidas por Rodrigo Ureña, quien finalmente continuará en el club merengue luego de que Belgrano no ejecutara el pago de la cláusula de rescisión y le incomodara la manera en que el Pirata realizó las negociaciones. Ahora, se abrió un nuevo capítulo en esta 'historia' debido a la versión que compartió el periodista César Luis Merlo que involucra a la 'U' y que fue motivo para que Jean Ferrari, administrador crema, le respondiera.

A través de la red social X, el citado comunicador indicó que Ureña no firmó por el club argentino porque "no se sintió cómodo con el ambiente que se vivió ayer en la cancha", pero lo que provocó el pronunciamiento del directivo merengue es que vinculó a la 'U' en la decisión de la no llegada del 'Pitbull' al supuestamente ofrecerle una nueva oferta. "En el club, sospechan que Universitario le hizo una nueva oferta contractual y por eso volvió a Perú", tuiteó.

Jean Ferrari responde a periodista por compartir versión que acusa a Universitario de entorpecer el fichaje de Ureña

El mandamás de la institución merengue, en la red social X, contestó a las palabras de Merlo, a quien le enfatizó que debe contrastar la información con los dos equipos involucrados.

"Yo sospecho que no tienes la información correcta, para ser objetivo y tener credibilidad deberías contrastar la información de ambas instituciones", aseveró Ferrari.

Tuit de Jean Ferrai en el que responde al periodista César Luis Merlo. Foto: captura de X/Jean Ferrari

Rodrigo Ureña responde a periodista argentino

En su cuenta de X, el reconocido comunicador indicó que desde Belgrano sospechan que Universitario de Deportes realizó una nueva oferta que evitó concretar la contratación.

"Rodrigo Ureña no jugará en Belgrano. El futbolista estaba en Córdoba hace días y hoy, cuando estaba listo para firmar, comunicó que no iba a hacerlo aduciendo que 'no se sintió cómodo con el ambiente que se vivió ayer en la cancha'. En el club, sospechan que Universitario le hizo una nueva oferta contractual y por eso volvió a Perú", escribió.

Al ver este comentario, el chileno expresó un escueto mensaje en su cuenta de Instagram: "¿Por qué mientes? Habla con la verdad".

Rodrigo Ureña regresa a Universitario

El periodista Gustavo Peralta brindó detalles de la decisión del 'Pitbull' de retornar al conjunto merengue luego de su fallido arribo al fútbol argentino. El mediocampista no estuvo cómodo con la manera en que se hizo las negociaciones.

"Ureña vuelve a Universitario de Deportes, el club no pagó la cláusula y el jugador se quiere regresar y la 'U' va a sacar un comunicado Parece que es una cuestión de 'no cumplió, no me gusta lo que estoy viendo y listo, me vengo'", agregó.