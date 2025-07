El famoso youtuber MrBeast inauguró su primera tienda temática mundial en Perú, con su marca de chocolates Feastables. Este nuevo local insignia, en colaboración con OXXO, está ubicado en el distrito de Surco y atrajo a numerosos peruanos fanáticos del creador de contenido estadounidense. Ahora, un joven tiktoker visitó el retail para ver cómo luce por dentro y qué productos exclusivos del reconocido influencer podría encontrar.

Mediante su cuenta de TikTok @juanpablo.berrenechea compartió su recorrido por la tienda temática de MrBeast. El video, que rápidamente se volvió viral en redes, ya cuenta con más de 23.000 reacciones y usuarios no dudaron en brindar su opinión.

¿Cómo luce la nueva tienda temática de MrBeast en el Perú?

Cómo se ve en las imágenes, esta tienda temática de MrBeast forma parte de uno de los locales de OXXO; sin embargo, a diferencia de los tradicionales colores amarillo y rojo, que identifican a la empresa mexicana, este está decorado externamente con una tonalidad celeste, característica de la marca de chocolates Feastables del youtuber estadounidense.

Para llamar la atención del público, en una de las esquinas, se puede apreciar una imagen a gran escala del creador de contenido. En su interior, esta tienda temática cuanta con tres espacios en los que el usuario puede encontrar los principales productos en venta, tales como las barras de chocolate y loncheras.

"La característica de una tienda temática es que tienes una mayor experiencia con el producto. Por ejemplo, aquí, tienes tres cabeceras de Feastables en primera posición. Además, también tienes una visibilidad interna y externa (de la marca)", explicó el joven tiktoker.

Usuarios reacciona a la primera tienda temática de MrBeast

Tras la inauguración del local, miles de usuarios no dudaron en compartir su opinión. Mientras elogiaron que el youtuber decidiera abrir el primer retail físico del mundo de su marca en el Perú, otros señalaron que no era tan llamativo como se esperaba.

"Perú es clave", "Ahora Perú será más popular", "Solo falta que venga MrBeast en su próximo capítulo", "No es la gran cosa", "Eso solo una tienda personalizada", "La gente se emociona con facilidad", "No me gustó", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.