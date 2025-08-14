La presencia de los streamers Glogloking y Emikukis ha generado revuelo en las redes sociales. Tal como se ve, un usuario grabó el preciso momento en que ambos creadores de contenido fueron captados cariñosamente en las afueras del Jockey Club. Las redes no dudaron en dejar sus comentarios sobre el ampay de los influencers, desatando una ola de reacciones.

El 'ampay' de Glogloking y Emikukis en el Jockey Plaza

En las afueras del Jockey Plaza Club, un usuario de TikTok grabó el preciso momento en el que Glogloking y Emikukis estaban tomados de la cintura, lo que rápidamente causó revuelo en las redes sociales. Pese a que ninguno de los dos ha confirmado o desmentido la cercanía, el suceso dio la vuelta al mundo del streaming peruano.

La reacción de los usuarios tras el ampay

El video se compartió en varias plataformas, sobre todo en TikTok, generando miles de reacciones y comentarios. Mientras algunos usuarios expresaron su apoyo y emoción por la interacción, otros no tardaron en especular sobre la relación entre ambos, desatando un sinfín de teorías y bromas. Entre los comentarios más destacados que dejaron los cibernautas: "No puedo con mi novela", "Tenías un solo trabajo, y lo hiciste excelente", "Ya no puedo disimular", "En efecto, es un vídeo mostrando el aire", "Discúlpenme, gente, pero ya no puedo contener a mi yo novelero", reflejando también la labor de la persona que los grabó.

