La Noche Dorada, evento de box amateur organizado por el streamer ElZeein, destacó por reunir a reconocidos influencers como Cañita, Cristorata y Zully, para enfrentarse en el ring. Entre los invitados, también estuvieron figuras del espectáculo Deyvis Orosco, 'Tomate' Barraza, entre otros; sin embargo, muchos internautas reclamaron la ausencia de Mr. Peet.

Ante las insistentes preguntas, ElZeein aprovechó su transmisión en vivo en Kick para explicar lo que pasó con el periodista deportivo y desmentir su versión, quien este último aseguró que el creador de contenido nunca lo invitó al evento de box. ¿Qué dijo?

ElZeein responde a Mr.Peet y lo tilda de mentiroso por indicar que no lo invitó a La Noche Dorada

El streamer peruano ElZeein no dudó en responder a Mr. Peet y aclarar por qué no apareció en La Noche Dorada. Según reveló el creador de contenido, el periodista deportivo sí fue invitado a La Noche Dorada; sin embargo, nunca obtuvo una respuesta de su parte, pese a que se comunicó con él vía Instragram y WhastApp.

Asimismo, comparó el comportamiento de Peter Arévalo con el del alcalde de Ate, Franco Vidal, haciendo referencia a su reacción, tras ser desinvitado de la velada de boxeo, ya que salió a quejarse públicamente en una de sus transmisiones.

"Ese Mr. Peet me da cólera. Salió a decir en su streaming cuando le preguntaron: ¿por qué no estás en la velada de ElZeein?, y el dijo: 'no me invitó'. Ya parece el alcalde. ¿Cómo que no lo he invitado si por Instagram le escribí?", expresó.

"La verdad Mr. Peet yo lo invité. Revise su DM (mensaje directo) de Instagram. Su número de teléfono. Dice que lo ha cambiado, pero yo sé que sigue teniendo el mismo al que le escribí. Se hizo el loco, así que bueno. Yo no estoy para rogar, tampoco", añadió.