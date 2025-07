A través de la red social TikTok, se difundió un video que muestra una parodia de la presidenta Dina Boluarte durante un desfile escolar. En las imágenes se observa a una mujer vestida con saco, pantalón de vestir y blusa roja, portando una banda presidencial y una máscara con el rostro de la mandataria. Asimismo, sostiene un cartel con el mensaje 'Menú S/ 10'.

A su lado aparece otra mujer caracterizada como personal de salud, quien lleva una máscara y sostiene un bisturí. Según la representación, este personaje hace alusión a un supuesto cirujano plástico. El clip se viralizó en las plataformas digitales y generó diversas reacciones entre los usuarios.

Usuarios reaccionan a parodia de Boluarte y supuesto cirujano durante desfile escolar

El material audiovisual que circula principalmente en canales como Tiktok generó una ola de críticas en espacios virtuales. Entre los mensajes se encuentran: "Un favor vayan a desfilar a la Parada Militar, quiero ver la cara de Dina", "Los peruanos nunca nos aburrimos" y "Definitivamente en Perú nunca te aburres".

Por otro lado, varios usuarios también se sumaron con publicaciones que ironizan sobre la situación social: "Ni JB se atrevió tanto", "Perú es otro nivel" y "Faltó su Rolex". También se observaron referencias a temas económicos mediante comentarios como: "En una mano era con S/ 10 menú y su postrecito. En la otra mano, mi sueldo S/ 36.000".

Otras expresiones como "Esto merece su like", "¿Quién es el genio que se le ocurre cada cosa?", "Perú es mucho ambiente" y "De lo que me perdería si me iría de mi Perú".