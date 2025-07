Nicola Porcella revela por qué lo despidieron como tripulante de cabina: "Me copiaba de mi amigo"

Nicola Porcella es un reconocido personaje del espectáculo en el Perú y en México. Su primera participación en la televisión peruana fue en 'Así es la vida' donde realizó un pequeño cameo; pero, fue su llegada al reality 'Esto es guerra' lo que lo llevó a la fama. Sin embargo, antes de ingresar a la TV, el exchico reality se desempeñó como futbolista y tripulante de cabina.

Ahora, en una conversación con Wendy Guevara en su podcast 'Cómplices del desmadre', el actor de 'Amanecer' confesó que, pese a que realizó todos los cursos para desempeñarse como aeromozo, la aerolínea lo despidió por un peculiar motivo. ¿Qué dijo?

¿Por qué Nicola Porcella fue despedido como tripulante de cabina?

Desempeñarse como tripulante de cabina no es un trabajo fácil y, en ocasiones, aprenderse las instrucciones de seguridad a bordo para informar a los pasajeros sobre el uso de las mascarillas de oxígeno y salidas de emergencia suele ser complicado. De acuerdo con Nicola Porcella esto lo llevó a perder su trabajo en la aerolínea.

Según contó, los aviones contaban con un monitor de apoyo que guiaba a los aeromozos lo que debía hacer durante las instrucciones de seguridad antes del despegue. Sin embargo, cuando este aparato falló, no recordó la secuencia, por lo que tuvo que improvisar. Esto habría causado que sus jefes inmediatos lo retiran de la aerolínea.

"Fui tripulante, aeromozo. No sabía hacer eso. Es difícil. Me salió mal. Entré a la aerolínea, postulé para ser tripulante, llevé el curso, lo terminé, entré a volar y cuando ingresé los aviones traen la pantalla. Entonces un día se malogró y yo ya me había olvidado (las instrucciones de seguridad) eso de 'ponte su cinturón'. Me copiaba de aeromozo de adelante, que era mi amigo, pero también me fue mal y las señoras (pasajeros) se reían de mí", explicó.

Al enterarse de que iba a ser despedido, se acercó a hablar con sus superiores para pedir una segunda oportunidad. Incluso, detalló el excapitan de Las Cobras, llevó una ecografía de su hijo para explicar que necesitaba el trabajo. Pese a ello, igual fue retirado de la empresa.

"Me botaron. La jefa me botó. Yo le llevé la ecografía de mi hijo para que no me saque y le valió madre. Me sacó y yo que era tripulante", sentenció.