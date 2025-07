Curwen responde a Francisco de Piérola tras afirmar que fue víctima de la ‘maquinaria caviar’: “Nadie mueve un dedo por desprestigiarte”

En una nueva edición de su programa Todo Good, el creador de contenido Víctor Caballero, más conocido en el mundo del streaming como ‘Curwen’ se pronunció respecto a las polémicas declaraciones del periodista Francisco de Piérola, quien fue expuesto con la modelo trans Javiera Arnillas y asegurar que fue víctima de la ‘maquinaria caviar’.

En un video de redes sociales, el exconductor de Bethel Noticias, admitió públicamente que sí es él quien aparece en la imagen difundida, pero aseguró que no recuerda con claridad el contexto del momento, ya que asegura que se encontraba 'ebrio'. “Para ser honestos, no me acuerdo de esa noche. Mi cara revela que me encontraba bajo los efectos del alcohol”, expresó.

Francisco de Piérola: “La intensión era tenderme una trampa”

Además, sostuvo que la intensión de la imagen era ‘tenderle una trampa de la maquinaria caviar’. “Se pretende construir la narrativa de que tú me has vencido y la historia es otra. Si yo hubiera sabido la verdad, no me hubiera acercado a ti y no es porque te odio o porque me caigas mal, sino porque pareces una mujer, actúas como mujer, te vistes como mujer, pero no eres mujer”.

Durante su intervención ‘Curwen’, manifestó que, según Piérola hubo una reunión de la mafia caviar encabezado por Gustavo Gorriti, Rosa María Palacios, Susana Villarán, Marco Sifuentes, Víctor Caballero, César Hildebrandt, el fiscal Domingo Pérez y Rafael Vela”.

Curwen señaló que para Francisco de Piérola se ha orquestado un ‘conclave’ dirigido por Gustavo Gorriti, para desprestigiarlo. Foto: composición LR/ YouTube/ Todo Good

Curwen: "De Piérola cree que hay un cónclave encabezado por Gustavo Gorriti"

Este ‘conclave’ en la visión del exconductor de Bethel estaba dirigido por Gustavo Gorriti, quien ideó un plan para desprestigiarlo. “Tenemos que destruirlo porque está atentando contra la mafia caviar. Es nuestro enemigo más poderoso y tenemos que elaborar una estrategia para acabar con su enorme prestigio y la importancia que tiene”, señaló Curwen.

Además, continuó con el imaginario de que Rosa María instó a publicar memes contra él. Marco Sifuentes planeó insultarlo en redes sociales y el fiscal Domingo Pérez ideó una estrategia en la Noche de Barranco y la agente secreto era Javiera Arnillas.

Caballero señaló que, para Piérola, todo se trató de una organización. Sin embargo, fue tajante en decir “nadie mueve un dedo por desprestigiar a Pancho de Piérola. A nadie le importa, porque es irrelevante”.

“Si fuera una mafia caviar te hace otra cosa y no te publica una foto besándote con una mujer trans. Como él anda en redes sociales insultando a medio mundo, se topó con la única persona a la que no debió insultar. Hay muchos hombres que odian a los gays porque en realidad lo que odian es lo que ellos están sintiendo”, culminó el creador de contenidos.