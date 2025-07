Tras el grave accidente que sufrió Furrey el miércoles 9 de julio, su esposa, Giselle Minchola, denunció mediante sus redes sociales que sus cuentas bancarias fueron vaciadas. Según detalló, el conductor de 'Habla Good' perdió sus documentos cuando fue atropellado en La Victoria. Ahora, solicita el apoyo de sus seguidores para recaudar fondos y cubrir los gastos médicos.

"Agradezco mucho a las personas que han querido apoyar por el yape de Toño. Yo tengo su celular a la mano. Gracias a Dios no se lo llevaron. Sin embargo, les pido por favor que ya no realicen yapes. Lamentablemente, su billetera fue tomada por personas mal intencionadas y nuestras cuentas fueron vaciadas", se lee en el comunicado.

Asimismo, precisó que ya procedió con el bloqueo de las cuentas. Sin embargo, dado el delicado estado de salud que atraviesa el creador de contenido, solicitó ayuda a sus seguidores, ya que su situación economía se ha visto afectada.

"Lamentablemente por la condición en la que se encuentra si vamos a necesitar apoyo (económico). Gracias por su apoyo incondicional. No se imaginan lo mucho que me ayudan sus mensajes. Los queremos mucho", precisó.

¿Cuál es el estado de salud actual de Furrey tras el grave accidente?

La Dra. Juguete o Furreyna, nombre con el que se conoce a la esposa de Furrey, reveló que el creador de contenido fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la clínica Javier Prado, donde se encuentra bajo los cuidados de médicos, enfermeras y especialistas.

"Él ahorita se encuentra en UCI. No está tan bien, pero hoy me vio y me reconoció, entonces es una buena señal. Me deja tranquila. Agradezco a todas las personas que me dieron una mano", explicó en una publicación de su cuenta de Instagram.