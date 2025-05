Sr Pollito confirma que dejó podcast en Todo Good a causa de influencer Cries in Quechua

La reciente polémica en el canal de YouTube Todo Good captó la atención de la comunidad digital peruana. Todo comenzó cuando el influencer Jean Villón denunció públicamente que fue saboteado por Cries in Quechua, conductora del podcast Vibra Good, lo que habría impedido su participación en el espacio. Esta acusación reavivó rumores sobre la repentina salida del popular creador de contenido Sr. Pollito, quien semanas atrás abandonó inesperadamente el proyecto sin ofrecer explicaciones claras, hasta ahora.

Sr. Pollito confirmó que dejó el podcast Vibra Good por conflictos con Cries in Quechua

A raíz de las declaraciones de Jean Villón, Sr. Pollito rompió su silencio en redes sociales y confirmó que su alejamiento de Vibra Good estuvo directamente relacionado con el ambiente hostil dentro del programa, y en especial con la actitud de Wendy, conocida en redes como Cries in Quechua.

"Se afectó mi trabajo", resaltó influencer en sus redes sociales. Foto: Sr. Pollito/ Instagram

“Ya que el tema se ha comentado públicamente, quiero aclarar lo siguiente: decidí mantenerme en silencio sobre mi salida de Vibra Good porque asumí que un conflicto entre amigos no debía escalar ni trasladarse al entorno profesional. Me equivoqué”, expresó, señalando que las “mentiras” de Wendy afectaron su reputación laboral.

El influencer también fue enfático al mencionar que el conflicto dejó de ser un tema personal cuando comenzó a afectar a terceros. “Las mentiras que Wendy le comentó a Jean han cruzado una línea. No solo se distorsionaron hechos, sino que se afectó mi trabajo, relaciones con marcas y oportunidades profesionales. Me disculpé en su momento con las personas involucradas, pero no seguiré siendo parte de una narrativa en la que Cries in Quechua mezcla verdades a medias con omisiones convenientes y mentiras. Este tema dejó de ser personal cuando empezó a dañar profesionalmente a otras personas, incluyendo a Alexandra Morey y a mí. Yo ya conversé con Jean Villón y estamos bien”, concluyó en su mensaje.

La versión de 'Pelao' sobre la salida de Sr. Pollito del podcast

Semanas atrás, cuando surgieron preguntas por la salida de Sr. Pollito, fue José Luis Rodríguez, más conocido como 'Pelao', quien intentó suavizar la situación en el canal Todo Good.

“Van a cambiar algunas cositas. Sr. Pollito ha decidido dar un paso al costado del programa. Para mí es una sorpresa y todo, cada uno toma sus decisiones. Desde acá le agradecemos por el tiempo, gracias por todo su tiempo. Y si preguntan por qué, pregunten al Sr. Pollito”, dijo en tono conciliador. Sin embargo, las declaraciones recientes dejan en evidencia que detrás del retiro hubo más que una simple decisión personal.