Luis Castilleja, conocido en redes sociales como El Temach, es un creador de contenido mexicano. Su popularidad se ha consolidado principalmente en plataformas como TikTok y YouTube, donde ofrece consejos sobre relaciones interpersonales dirigidos mayoritariamente a hombres. Su estilo para brindar estos consejos ha causado más de una controversia, pues ha sido acusado de promover actitudes 'misóginas y machistas'.

Hace unos días, el youtuber mexicano causó polémica, pues reaccionó a una entrevista de la popular actriz y conductora del programa de streaming 'La Roro Network', Macla Yamada. El influencer vertió comentarios sobre una entrevista que le realizaron a Macla en el programa de YouTube 'Todos Sanamos', donde habló sobre diversos temas, entre ellos, sus relaciones amorosas, y mencionó que de los chicos de los que más se enamoró, fueron los que menos interés le mostraron.

Este momento lo aprovechó El Temach para brindar sus controvertidos consejos amorosos y responder a la declaración de Macla. "Una mujer nunca se enamora de un hombre sumiso. A las mujeres no les atrae la sumisión, les atrae el bronco salvaje", afirmó.

¿Qué respondió Macla ante los comentarios de Temach?

Esto generó la respuesta de Macla, quien no dudó en arremeter contra el popular tiktoker mexicano. "Lo único que le voy a decir a El Temach es que ya me daba por el hígado. Y cuando habló de los hijos de Shakira, me acabó de reventar los ovarios. Me parece que es un tipo que siempre va a abajo y que es cero basado", replicó.

La actriz peruana también resaltó que no se debería dar valor a sus comentarios y que las relaciones no son perfectas. "De repente ni a él le sirven (sus consejos) y está haciendo plata con tu vista", agregó Macla.

El Temach es un influencer mexicano que se hizo popular por sus polémicos consejos amorosos. Foto: El Tiempo

¿Quién es Macla Yamada?

Macla Yamada, cuyo nombre completo es María Claudia Yamada Ayala, es una actriz, locutora radial y presentadora peruana. Nació el 24 de septiembre de 1994 en Lima y es reconocida por su versatilidad artística, destacando en teatro, cine, televisión y redes sociales.

Macla inició su formación en danza, influenciada por su madre, quien fue bailarina de ballet. Su incursión en la actuación comenzó en 2012 con la obra musical Anastasia, bajo la tutoría de Maricielo Effio. A lo largo de los años, ha participado en diversas producciones teatrales, como 'Una historia de amor israelí', 'La chica de la torre de marfil' y 'Sobre lobos'. En cine, ha tenido roles en películas como 'Afuera', 'Loco cielo de abril' y 'Un amor hasta las patas'. En televisión, ha formado parte de series como 'Al fondo hay sitio' y 'Avenida Perú'. Actualmente, es parte del programa de streaming 'La Roro Network'.