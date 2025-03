Mario Irivarren bromea sobre supuesto canje de Curwen: "Un episodio en el que jamás pensé verlo"

Mario Irivarren no pudo evitar hacer un comentario irónico sobre un video en el que su colega Víctor Caballero, conocido como Curwen, aparece promocionando un picnic romántico en Cusco. Para muchos, este tipo de contenidos son comunes en la vida de los influencers, pero para Mario, este video rompió con la imagen que él tenía de Curwen.

Mario Irivarren bromea sobre supuesto canje de Curwen

Durante el programa Good Time en YouTube, Mario Irivarren continuó con su crítica en tono de broma, destacando el contraste entre el Curwen que todos conocían y el Curwen que aparece en el spot comercial. “¿Ese es tu Curwen?”, preguntó entre risas, mirando a sus compañeros Gerardo Pe y Laura Spoya.

Mario, como siempre, mostró su estilo directo al referirse al streamer, quien previamente fue muy vocal en sus críticas hacia figuras de la farándula, especialmente aquellos que se lucraban de su vida privada a través de las redes sociales. A juicio de Mario, este giro en la actitud de Curwen parecía contradictorio con su postura habitual.

“Navegando por internet me encontré con un video muy peculiar, que no imaginé nunca ver del señor Victor Caballero, alias Curwen, en una situación que me deja mucho que desear. Un episodio en el que jamás pensé verlo. Lo vi haciendo un cherry”, comentó, casi sin poder creerse la situación.

La sorpresa de Mario no solo radicaba en el contenido del video, sino en el cambio de actitud de Curwen. “Ese señor que encara a Dina Boluarte y los políticos del país, yo no puedo creer que la misma persona que no le tiene miedo a ningún político, no le tiene miedo a ninguna demanda, sea el mismo señor que por un picnic romántico se vende así”, bromeó Mario, agregando que no era común ver al influencer en ese tipo de situaciones tan alejadas de su estilo habitual de comunicación, donde generalmente se mostraba serio y combativo.

¿Quién es Curwen?

Víctor Caballero, conocido en redes como Curwen, es un creador de contenido y escritor peruano con una destacada presencia en YouTube y otras plataformas digitales. Su estilo se caracteriza por un tono crítico y directo sobre la actualidad nacional, siendo una de sus principales marcas el análisis y las críticas sobre figuras políticas y sociales.

Curwen logró ganar una audiencia considerable gracias a sus opiniones controvertidas, pero también ha generado diversas controversias debido a su lenguaje mordaz y a la manera en que aborda temas sensibles.