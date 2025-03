Miranda Capurro Wunder es una influencer y creadora de contenido peruana que, a través de sus redes sociales, comparte temas relacionados con la moda y el estilo de vida. Se graduó en la carrera de Marketing en la Universidad de Lima y es hija de Wendy Wunder, escritora y empresaria peruana.

Hace poco, la tiktoker reveló en programa Somos lo que somos, transmitido por el canal de YouTube ZacaTv, que estuvo cerca de ir a la cárcel luego de que una amiga que conoció en la universidad le robara la identidad. "Se acercó mucho a mí y pensé que era porque le caía bien, pero no, ella quería ser yo", relató a sus compañeros de streaming.

¿Cómo se enteró del problema?

La joven influencer contó que, tras un año de amistad, se encontraba en Estados Unidos por un programa de Work and Travel, hasta que un día su mamá le envió la foto de una carta notarial con una citación de la Dirincri por estafa agravada. "Mi mamá previamente se lo envió al abogado y él le dijo que era grave, que me iba a la cárcel. Ahí mi mamá me llama llorando, diciéndome en qué me había metido (...) y, supuestamente, yo estafaba con montos altos, como de 100 mil soles", confesó.

Miranda Capurro fue también productora de eventos. Foto: Composición LR/ Instagram

Miranda relató que tuvo que regresar al Perú y que, al llegar, se encontró en su casa con el detective que llevaba la investigación y con su supuesta amiga. "Ahí es cuando me muestran todos los archivos y toda la información. Había un número que hablaba como yo, un correo electrónico que escribía como yo. Sabía mi localización... o sea, acosadora y estafadora", narró.

Capurro expresó que estaba muy asustada por la situación. "Yo me veía tras las rejas".

¿Qué había realmente sucedido?

Casi al final de su historia, Miranda contó que lo que realmente había ocurrido era que tanto el papá de su amiga como ella habían estafado a unos señores en un asunto relacionado con la agricultura. "Al final, el caso se cerró rápido porque había demasiadas pruebas de que no era yo. La chica nunca más regresó a la universidad y me informaron que se fue a Argentina", finalizó.