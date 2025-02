La reciente tragedia ocurrida en el Real Plaza de Trujillo generó diversas reacciones en redes sociales y medios de comunicación. Entre ellos, los conductores del segmento Good Time, perteneciente al programa Todo Good, abordaron el tema sin imaginar que esto les costaría el retiro de auspiciadores. A pesar de tratarse de una problemática de interés nacional, algunas marcas prefirieron desvincularse para evitar verse involucradas en un asunto delicado.

El impacto de la decisión no pasó desapercibido y rápidamente se convirtió en tendencia. En su última transmisión en vivo, los conductores expresaron su descontento por la postura de las marcas, generando un debate en redes sociales sobre la censura y la libertad de expresión en el ámbito digital.

Estructura metálica del techo del Real Plaza de Trujillo. Foto: EFE

¿Cuál fue la respuesta de los integrantes de Good Time?

Durante su última emisión en streaming, Gerardo Pe, Mario Irivarren y Laura Spoya reaccionaron con indignación ante la pérdida de auspiciadores. "Hoy día teníamos que presentar un auspicio, pero ya no lo vamos a hacer", expresó Gerardo Pe con evidente molestia. Además, cuestionó la situación diciendo: "¿Me están quitando un auspicio por decir la verdad? Así está el Perú". Mario Irivarren compartió una postura similar, afirmando: "Si me auspician y me tengo que callar la boca, no gracias". Por su parte, Laura Spoya reveló que hasta el momento han perdido el apoyo de siete marcas.

Reacciones en redes sociales

La controversia no tardó en trasladarse a las plataformas digitales, donde los seguidores del programa mostraron su respaldo a los conductores. Muchos usuarios expresaron su indignación y exigieron que se revelaran los nombres de las empresas que retiraron su auspicio. Entre los comentarios más destacados, se leía: "Deberían decir la marca, para saber dónde ya no comprar y qué clase de personas manejan esas empresas" y "Quién diría que Gerardo, Laura y Mario terminarían hablando mejor de política que varios. Así estamos".

Debate sobre la censura en contenido digital

El caso ha reavivado la discusión sobre los límites de la libertad de expresión en el ámbito digital y el papel de las marcas en el control de contenido. Mientras algunos defienden el derecho de las empresas a decidir dónde invertir su publicidad, otros argumentan que retirar apoyo económico por opiniones legítimas limita el debate público y la transparencia informativa. La polémica sigue en crecimiento y plantea interrogantes sobre el futuro de la relación entre creadores de contenido y patrocinadores en el Perú.