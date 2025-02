El popular youtuber peruano Fanodric se trasladó a Buenos Aires para presenciar el partido de vuelta de Alianza Lima en la fase 2 de la Copa Libertadores 2025 ante Boca Juniors en La Bombonera. En medio de la emoción del partido, el creador de contenido no dudó en compartir sus impresiones sobre el mítico estadio xeneize y dejó una declaración que sorprendió a muchos hinchas argentinos.

Tras el encuentro, Fanodric no dudó en expresar su asombro al notar que el mítico estadio xeneize no cumplió con las expectativas que le habían generado. “A mí me dijeron que temblaba”, comentó con incredulidad, en referencia a la famosa frase que describe la intensidad de la hinchada de Boca.

El ''mito'' de la Bombonera

El influencer, que ha seguido de cerca la campaña de Alianza Lima en la Libertadores, no se guardó nada y lanzó una frase que rápidamente se viralizó entre los hinchas blanquiazules: “Puro biri, biri”, en alusión a la falta de ese ambiente intimidante que se suele asociar con la Bombonera.

Las palabras de Fanodric no tardaron en generar debate. Mientras los hinchas de Alianza celebraban y se sumaban a la burla contra Boca, los seguidores del conjunto argentino continuaban desilusionados y enfadados por la pobre presentación de los dirigidos por Fernando Gago.

La histórica clasificación de Alianza Lima en la Bombonera

La histórica clasificación de Alianza Lima a la siguiente ronda dejó una marca imborrable en sus seguidores. Con la clasificación por penales ante el cuadro 'xeneize' por 5-4 en Buenos Aires, el equipo dirigido por Néstor Gorosito logró la hazaña de eliminar a Boca Juniors en su propio estadio, un hecho que provocó una explosión de alegría en los hinchas íntimos y generó múltiples reacciones en redes sociales.

Entre los festejos, la hinchada blanquiazul entonó el coro: "Un minuto de silencio para Boca, que está muerto", lo que avivó aún más la polémica. Este hecho provocó risas entre los aficionados 'grones', lo que pone en tela de juicio si la Bombonera impone respeto.

La Bombonera, un estadio que ha sido testigo de momentos inolvidables

Más allá de la polémica, la visita de Fanodric a la Bombonera evidenció una vez más el impacto de los creadores de contenido en el mundo del fútbol, donde sus opiniones pueden generar debates acalorados entre las hinchadas. No obstante, la Bombonera sigue siendo un templo del fútbol, un escenario donde la pasión y la historia se fusionan en cada partido. Sus tribunas vibran con el aliento incesante de los hinchas de Boca Juniors, lo que crea una atmósfera única que ha sido elogiada por jugadores y entrenadores de todo el mundo.